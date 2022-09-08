人民幣兌中間價8日報6.9148，較上個交易日升12基點（bp），止步四連跌，終於暫時脫離兩年低位，上個交易日報6.9160。

在岸價（CNY）今早開盤升165bp，報6.9550，收復6.97、6.96關；上個交易日即期匯率收盤報6.9715。10：28，在岸價升幅收窄，報6.9670，離岸價報6.9717。

中國人民銀行公布，8月末外匯存底按月減少近492億美元，降至30,549億美元，跌幅為1.58％，是2018年10月以來近四年最低水平。今年前8月外匯存底累計下降近2,000億美元，按照近期美元和美債整體表現，外儲存底或再度考驗3兆美元關口。

作為外匯儲備主要來源，8月份貿易順差降至794億美元，比7月減少219億美元。料未來更小的貿易順差將令人民幣承壓。

摩根大通在外匯數據公布後指出，人民幣貶值壓力將繼續存在，市場將關注下周公布的8月經濟活動數據，借此確認近期國內經濟復甦狀況。強美元是比人民銀行本幣支持措施更有決定性的因素，包括外匯存款準備金率下調。隨著市場預期美國聯準會再升息75個基點，債券流出壓力將在9月恢復並加劇。