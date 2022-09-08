國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「長照三支箭」主張6個月內在北市增加500張長照床位，但民進黨台北市長參選人陳時中揪出蔣萬安對政策有4個「不懂」，直指一間醫院長照病床的上限是200床。蔣萬安今天說，他希望拋開行政包袱，突破法規限制。

蔣萬安今天表示，很高興其他參選人關注到他的長照政策，也了解台北市高齡化社會後，長照資源佈建是非常迫切要面對的問題，大家也可以進入到實質政策討論。

蔣萬安說，他提出具體方法，要來解決長到床位不足的問題，就是希望拋開行政包袱、突破法規限制，大家共同朝向增加長照病床目標前進。

蔣萬安說明，他希望成立3億高齡長照補助款，不管是透過聯醫系統或是民間力量，大家來增加長照床位，解決現在很多長者及他們的家屬等一個床位平均都要2到3年的痛苦，「我們真的要了解百姓的苦」。

他說，長期照護與衛政、社政都有相關，之所以後來成立衛福部，也是希望整合衛政、社政，透過聯醫系統發揮這樣的功能，突破法規限制，大家一起來增加長照資源的佈建，讓台北市真的面對超高齡化社會所面臨的問題。

此外，蔣萬安昨天上午在白蘭市場拜票行程中，一名阿嬤被撞倒在地，但蔣萬安遭質疑第一時間仍繼續拜票，才回頭關心阿嬤。蔣萬安解釋，第一時間他尊重專業，先讓團隊的醫護人員協助，後來趕快來陪伴阿嬤，一直等到救護車來送她上車。

蔣萬安表示，他後來在行程結束後，11點到醫院探視阿嬤，現在他最關心的是阿嬤身體復原狀況，以他的了解，目前情況都還好、也算穩定，醫院也會持續觀察，今天上午團隊也會到醫院再探視，下午他會盡量排出時間到醫院關心。

蔣萬安補充，昨天團隊也緊急召開檢討會議，未來對於相關地方行程人力安排、動線規畫都會加強，也會更謹慎小心。

蔣萬安昨行程滿檔，晚間前往東區酒吧，被問到是否學陳時中行程？蔣萬安指出，昨天最主要去了解東區商圈未來的發展，東區商圈是他過去念書常去的地方，當時繁華到後來有一些沒落，現在透過在地商圈協會以及里長的共同努力，即便面對疫情，也還是帶動商圈活絡。

蔣表示，昨天也跟東區在地商圈店家交換意見，提出具體體建議，未來一一落實，帶動的不只是東區，而是北市各個商圈如何串聯，還有包括周邊餐飲、住宿、交通等等，活絡整體台北的產業發展。