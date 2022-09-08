河南鄭州市近日印發《鄭州市「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動實施方案》通知，要求要在10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題樓盤專案全面持續實質性復工，並提出5方面具體實施方案如壓實企業主體責任、政府全力紓困、做好破產重整等。

另外，該《通知》還提出，各開發區、區縣（市）黨政主要領導要親自帶頭，親自分包1到2個重大停工問題樓盤專案。明確分包之後，屬地黨委政府主要領導要履行保證完成的責任。如10月6日前未完成所有停工樓盤專案全面持續實質性復工任務的項目的分包領導及轄區主要領導，要進行全市通報批評，同時嚴禁出現弄虛作假、表演式或階段式象徵性復工，一經發現，嚴肅處理。

根據《證券時報》引述業內人士認為，鄭州方案是全大陸首個系統的、務實的復工文件，值得行業和各城市關注，認為此次鄭州方案在各方主體責任落實方面非常到位。

根據克而瑞機構統計，截至2021年底，鄭州涉及停工、延期等的待交付問題專案有274個、涉及2萬5249套住房，數量位居重點二線城市前列，包含綠地城、錦藝四季城、名門翠園等長期爛尾項目多次引發投訴。