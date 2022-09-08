盧秀燕指出，宗教團體是市政府最重要民間夥伴，感謝宗教團體對於各項防疫政策的協助與支持。（台中市政府提供）

台中市政府於9月7日至8日啟動為期2天的「和平專案」。市長盧秀燕第2天視察行程前蒞臨環清宮參拜；盧秀燕並致贈「普濟眾生」匾額以示謝忱，活動儀式莊嚴隆重。環清宮主委廖昌本則回贈茶葉並表示，盧市長冒雨進梨山是勇敢的市長，強調環清宮這次市長選舉支持盧秀燕連任，現場高喊「凍蒜」。

盧秀燕指出，宗教團體是市政府最重要民間夥伴。市府近年積極爭取經費充實建設，除白鹿吊橋周邊景觀整建、打造全台最高海拔復健站、親子館外，近期也完成南湖溪一號吊橋整建、針對重要道路民生巷、介壽巷，辦理道路定期維護。

盧秀燕表示，市府也持續改善公墓設施及景觀，興建納骨牆大幅紓解殯葬用地不足問題；另外預計今年年底完工更新自來水管線設備等。

民政局強調，位於海拔近1800公尺的環清宮，主祭祀神佛為天上聖母，興建於1986年，每年7月辦理普渡法會、年底辦理平安法會、媽祖誕辰辦理繞境活動，在全體幹部用心耕耘下，長年來香火鼎盛，扮演當地的信仰中心。