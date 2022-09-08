緯穎(6669)今早一根紅K棒股價向上穿越5日、10日及月線反壓。緯穎近期參加外資券商法說會，外資陸續出具報告，給予緯穎正向評價，包括「表現優於大盤」及「加碼」評等，目標價在950元之上。

緯穎持續在台灣、墨西哥、和馬來西亞擴充資本支出，以因應未來需求。緯穎目標在2024年將SMT板接業務產能提高50％，其中自有產能比目前水準增加5-6倍。目前SMT板接業務自有產量，約有40-50%在台南，緯穎預計在2024年能提升到90%。

緯穎為因應客戶搶進亞太市場、建置資料中心需求，於馬來西亞購地興建第一座自有廠房，廠區位於馬來西亞柔佛州士乃工業園區內的兩筆工業土地，預計新廠於今年底前完工、2023年初正式啟用。

緯穎累計前7月營收年成長仍超過40%，顯示伺服器上半年需求仍強勁。展望後市，緯穎表示長線仍看好企業加速數位轉型與AI應用需求，將帶動雲端資料中心產業持續成長，惟下半年在通膨影響下，市場仍面臨不確定性。緯穎持續投資台灣、墨西哥(預計投資2600萬美金)與馬來西亞(預計投資3400萬美金)的自有產能，目標提升內部產能5~6倍，將能降低對於緯創產能的依賴。

緯穎目前尚未見到大客戶下修資本支出，主要客戶Meta 2022年資本支出仍維持290億美元，年增逾5成；Microsoft資本支出約260億美元，年增15%，隨著缺料改善，下半年仍具有營運動能，法人預估緯穎2022年EPS上看63元。