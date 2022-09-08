據住展雜誌統計，2021年1月至今年8月、近一年多以來，新竹市新建案平均房價由25.3萬元/坪漲至37.3萬元/坪，漲幅約47％；新竹縣更不遑多讓，同期房價由21.8萬元/坪飆到34.1萬元/坪，漲幅高達約56％。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然近年因台商回流、產業設廠走跡往中南部移動，導致中南部房價激漲，不過在新竹縣市這個王者之前，中南部縣市漲幅只是小菜一碟；尤其竹北高鐵特定區房價，更從2年前每坪二十餘萬一路飆漲，到今年新案成交最高價已來到7字頭，浮誇的漲勢比電影劇本還要離譜。

新竹市漲幅從高到低依序為北區、東區、香山，漲幅分別約為49％、41％、32％。雖然北區漲幅最大，但僅是落後跟漲罷了，因為竹市房價領頭羊在東區，尤以關埔重劃區房價水準最高，新建案均價估約60萬元/坪左右，僅花2年時間，關埔房價由2字頭躍至6字頭。

相較於竹市，竹縣漲幅更為驚人，其中漲幅最大的是竹北市，去年1月新建案房價僅約28.7萬元/坪，今年8月暴衝至48.1萬元/坪，擠下東區成為新竹縣市各行政區之冠。

竹北房市焦點主要在縣一、縣二、縣三、台科大與高鐵特定區等五大重劃區，當中以高鐵特定區房價水位最高，目前估約60萬元／坪至75萬元／坪。

鄰近竹北五大菁華重劃區和關埔重劃區的新埔、芎林、竹東、寶山，因距離高價區較近，受惠於竹科客外溢買盤而產生跟漲效應，近一年多來漲幅從四成至六成多不等，分居竹縣第二至第五名。

何世昌認為，大新竹地區房價驚驚漲，目前仍看不到頂部，核心關鍵仍在於供需失衡。由於早年劃設的公辦重劃區多已開發飽合，近十幾年來缺乏大型重劃區提供建地，導致供給量陷入相對低點，但需求卻因美中貿易戰、電子科技業景氣榮景而上升，在供不應求的環境下，終成為房價飆漲的完美溫床。但下半年至明年若電子業景氣轉衰，是否會成為房價絆腳石？後續值得觀察。