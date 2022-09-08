金門縣刑警大隊跨海協同台中市警方在一棟豪宅內，破獲大男人假冒小女子，1人分飾多角，將賭客耍得團團轉的博奕詐欺網站犯罪集團，流動賭金估逾8億元，起出電腦、手機等犯罪工具一批。（ 警方提供）

金門縣刑警大隊跨海協同台中市警方在一棟豪宅內，破獲大男人假冒小女子，1人分飾多角，將賭客耍得團團轉的博奕詐欺網站犯罪集團，流動賭金估逾8億元，起出電腦、手機等犯罪工具一批。（ 警方提供）

金門縣刑警大隊跨海協同台中市警方在一棟豪宅內，破獲大男人假冒小女子，1人分飾多角，將賭客耍得團團轉的博奕詐欺網站犯罪集團，流動賭金估逾8億元，起出電腦、手機等犯罪工具一批。（ 警方提供）

金門縣刑警大隊跨海協同台中市警方在一棟豪宅內，破獲大男人假冒小女子，1人分飾多角，將賭客耍得團團轉的博奕詐欺網站犯罪集團，流動賭金估逾8億元，起出電腦、手機等犯罪工具一批。（ 警方提供）

金門縣刑警大隊查扣犯案用各式手機一批。（李金生攝）

金門縣刑警大隊說明跨海偵破博弈詐欺網站的經過。（李金生攝）

金門縣刑警大隊跨海協同台中市警方在一棟豪宅內，破獲大男人假冒小女子，1人分飾多角，將賭客耍得團團轉的博弈詐欺網站犯罪集團，流動賭金估逾8億元，起出電腦、手機等犯罪工具一批。陳姓主嫌等8人落網後，竟還揶揄是被害人自己好色，「看到美女圖，智商打折扣」，他們才能在冷氣房內輕鬆賺大錢。

縣刑大專案小組經長期埋伏監控後，會同台中市刑大隊偵七隊、保安大隊維安特勤中隊，直搗坐落於市區豪宅內的賭博機房，現場查扣犯案用電腦主機13台、螢幕27台、手機28支、廣告名片1大盒等贓證物、流動賭資估約8億餘元。

警方說明，陳嫌等人先利用通訊軟體臉書或LINE「交朋友」博取賭客信任後，隨即邀請賭客加入集團預先設計之群組內，群內集團成員皆申請5至10個假帳號不等，再以一人分飾多角的方式在群組內張貼帶牌贏錢之貼文，接續由本人或其他集團成員以假帳號陸續回復贏錢「感言」帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。

縣刑大指出，陳嫌等人利用一般人愛美的天性，還特地「客串」成小女子，在臉書等平台貼上美女大頭照，閒聊時也都使用女人的語氣，字裡行間不時還「撒嬌」幾句，讓賭客被搞得心猿意馬，很快就暈船，以為遇到網路紅粉知已，對她們言聽計從，等到發現碰到詐騙集團，已來不及了。

警方表示，此次查獲陳嫌等8人，經統計該假博弈網站自今年1月迄今被害人共有35人，其中也有地區民眾，財產損失約750萬餘元，訊後移送至臺灣臺中地方檢察署偵辦。

這是金門縣刑大繼上個月跨海偵破假賭博詐騙集團後，再次協同台中市警方查獲類似的犯罪集團。縣警察局長廖高江指示成立跨單位的「金門打詐縣府隊」，全力掃蕩詐騙集團。縣刑大科偵組向上溯源追查，未來將持續執行跨縣市共打機制，也提醒民眾小心上當。