後疫情時代，為讓更多人走入自然，「快閃七星山」活動將於10月1日舉辦，邀大家以輕鬆心情走訪台北第一高峰七星山，大地處表示，9月8日起開放網路報名，活動當天穿紀念T-shirt登頂，還可兌換限量版毛巾，揪大家享受登山健行樂趣。

大地處表示，2018年起積極推廣台北大縱走，除了每年度規畫主題任務，也不定期舉辦相關活動，如「台北大縱走，千人齊步行」、「台北大縱走一日網紅影片徵選」、步道導覽等，去年受疫情影響，延長年度活動，也使越來越多民眾加入。

大地處說明，「快閃七星山」活動需自行抵達山頂，不協助安排交通工具，可自由選擇出發時間、地點，且不限制登頂路徑，民眾當日只要於7時至12時身穿紀念T-shirt登上主峰，並出示E－mail提供的登頂兌換圖片，就可現場兌換限量版毛巾及方巾各1條。

大地處表示，報名時間為9月8日上午9時至9月11日23時59分，僅開放網路報名，不受理現場或電話報名，活動限額500人，報名人數無上限，若超過500人，則於9月12日線上直播公開抽籤並公告中籤名單，之後會以E－mail提供登頂兌換圖片給中籤民眾，紀念T-shirt則以掛號郵寄方式發放。

大地處提醒，因為七星山登峰有一定難度，一半以上陡坡，相對費力，如果想報名活動請先評估自身體能狀況，若有心臟病、高血壓、酒醉、孕婦、行動不便、身體不適或體能不佳者請不要參加，此外，山上停車空間有限，請參與的縱友善用大眾運輸工具，避免自行開車前來，並要穿著妥善登山裝備，如登山鞋、飲水及雨具等。