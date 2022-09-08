高雄駁二義區C7動漫倉庫展出人造怪物，展覽「這。不會考3─動漫怪物學」以「人造怪物」為主題，自9月9日至2023年2月5日，科幻動漫中的令人驚異的想像角色，將成為展覽主角，展覽將倉庫打造成一座偽博物館，形塑科幻動漫作品中的怪物們，更透過體感科技讓民眾在看完後也彷彿變身成為怪物。

「這。不會考3─動漫怪物學」由駁二策展，東立出版社、有你共創、公共電視和原動力文化協辦，聯手漫畫家MAE、爛貨習作、黃色書刊、動畫團隊大貓工作室和VR創作團隊赤兔影像，將駁二倉庫打造成一座不存在的怪奇博物館。空間分為「機械仿生怪物」、「擬態A.I.怪物」、「變種怪物」、「誰是怪物？」4大展區，分別探討不同類型的人造物所衍生的影響與衝擊。

高雄市政府文化局長王文翠表示，「這。不會考」系列展覽透過當代的漫畫作品，描繪出學校課本中未提及的視角，關注「不會考」卻與生活緊密相關的議題。過去許多經典科幻作品中呈現出的未來技術，正逐漸在現實生活中成真，並影響世界的科技走向。透過「動漫怪物學」創作者們所建構出的世界觀，穿越不同漫畫作品的平行宇宙，想像怪物存在的那個時空。

「變種怪物」展區能一覽人氣漫畫家黃色書刊《勇者系列》作品中的龍族歷史脈絡，並結合大貓工作室《勇者動畫系列》的動畫片段將空間打造成龍族的考古現場。「誰是怪物？」展出漫畫家爛貨習作《怪物社會》中角色的肖像畫，畫中角色平時呈現人類外觀，將在民眾不經意走動時變成怪物的形象。離場時行經的長廊更設有互動投影，民眾將體驗「怪物社會」主角被怪物包圍的處境，並幻化成怪物的樣貌於投影中呈現；相關展出及活動資訊請上駁二官網查詢。