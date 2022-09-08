香港記者協會主席陳朗昇昨（7）日早上至旺角採訪前遭到警察攔查及拘捕，警方控其涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」，陳昨晚獲准保釋。香港外國記者會發聲明稱關注此事發展，並說陳朗昇是香港新聞界著名領袖，強烈敦促當局處理案件時須具透明度。

香港《明報》報導，身兼網媒「Channel C」副採訪主任的陳朗昇，昨早與攝影師到旺角採訪前，突被在場屬旺角活動管理組的警員截查身分證，陳其後被帶上警車前往旺角警署。

警方稱，當時發現兩名男子「行跡可疑」，上前調查並要求出示身分證，其中的41歲陳姓男子（指陳朗昇）表現不合作並拒出示身分證，人員多次勸喻及警告不果，以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」將他拘捕。

陳朗昇昨晚獲准以500港元保釋，須於9月下旬向警方報到。陳朗昇離開警署時表示，事發時被兩名便衣警截查，要求查詢他們身份及所屬單位，對方向他發出三次警告後就拘捕他。

香港外國記者會昨晚發聲明稱，關注陳朗昇被捕一事，正密切觀察情况，並說陳朗昇是香港新聞界著名領袖，強烈敦促當局處理陳朗昇案件時須具透明度。

據法新社，陳朗昇原定9月底離開香港，前往英國牛津大學路透研究所擔任為期半年的訪問學者，預定10月初開始交流進修計劃，為期半年，並在計劃結束後回港繼續從事新聞工作。但他在遭警方逮捕後，原來赴英的進修計劃有可能生變。

陳朗昇曾經任職《明報》、《東方日報》、《傳真社》和《立場新聞》，目前在網絡媒體Channel C擔任副採訪主任。身兼香港記者協會主席的他，今年6月競選連任記協主席時曾表示，他要竭力保持記協有尊嚴地存在，以便「保會保人」；他還期待與當局磋商，務求滿足媒體日常工作需要，以及為獨立記者及公民記者提供更多的保障和培訓。