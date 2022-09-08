陳嫌安裝的假電表（上）。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

看準民眾想省荷包心態，曾任職水電行的54歲陳姓男子假冒台電承包商，誆稱裝第2個電表可節省電費，不少民眾信以為真，支付5000元訂金，陳男即帶2名員工施作管線並裝設電表外殼，但收完尾款1萬7000元就人間蒸發，永康警分局接獲民眾報案，初步清查共40多人遭騙，金額高達上百萬元，警方昨逮捕陳嫌，訊後依詐欺罪送辦，並持續擴大查辦。

一名受害的李姓婦人5日至大橋派出所報案，稱7月下旬有名中年男子聲稱為台電承包商，可協助裝設住家電表以節省電費，婦人讓男子進入屋內巡視電路配線狀況，男子稱電表裝設費用為2萬2000元，需當場先行繳費，婦人當場交付訂金5000元，男子隔天依約帶2名身著工作服、工程帽的員工裝設電表外殼，婦人不疑有他，當場交付尾款1萬7000元。

男子向婦人佯稱，因裝設內表需等台電核准後才能進行安裝，婦人等了約3個禮拜，男子都沒來安裝內表，撥打男子電話卻無法接通，婦人詢問附近鄰居，才發現左鄰右舍多人有相同際遇，這才驚覺「可能被詐騙！」

永康警分局指出，陳嫌於5至7月間出沒台南市多個行政區，向民眾誆稱裝設第2個電表可平均用電度數，有助節省電費，經專案小組啟動調查，永康區迄今已有11位被害人，5人出面報案，警方昨日持搜索票逮捕陳嫌，初步清查發現被害人高達40多位，目前仍持續清查中，也呼籲被害民眾主動與永康警方聯繫。

警方指出，陳嫌手法為逐戶按電鈴推銷，佯裝台電承包商，以各種理由建議裝置電表，誘騙民眾預繳費用，之後再以內表須向台電公司申辦或另有工作為由，拖延裝設日期，等到被害人發現遭詐騙後，陳嫌早已失聯，消聲匿跡。

警方指出，目前清查被害民眾多達40多人，其中永康地區初估11人，每名被害民眾被騙金額從1萬5000元至2萬5000元不等，不法所得超過百萬元，警詢後將陳嫌依詐欺罪送辦，後續將再清查其他被害人擴大查辦。

據台電公司表示，用戶申請電表需先透過持有執照的水電行向台電公司申請，核准過後才由台電公司掛表，一般費用頂多5500元左右，且只要經過申請都會留下相關紀錄，民眾如有任何疑問，可撥打台電公司客服電話1911洽詢。

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