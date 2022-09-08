蘋果iPhone 14新機周三正式亮相，預料又會掀起一波換機潮，有網友列出4大族群的換機意願可能較高，包括6S至8舊世代系列、X & XS & XR系列、11 & 11Pro系列及12 & 12 Pro系列的用戶，其中許多拿iPhone 12系列的網友紛紛跳出來喊要換機，因為手機續航力太差。

該名網友在PTT論壇發文提問，今年的iPhone的換機潮會是哪些族群？他認為，「6S至8舊世代系列被IOS16 放生，無Face ID無全螢幕，硬體已到極限，軟硬體都完全都撐不住的，一定得換，很難再戰一年。」

其次是X & XS & XR系列，原Po認為這族群有點尷尬，主要是缺少指標性的兩眼或三眼鏡頭，也沒有近年的新技術，「該換了，但好像又可以再撐一年。」

另外，iPhone 11 & Pro系列也被提到，原Po認為，雖然硬體稍微跟不上，但整體還能接受，「身邊有好幾位都有心動想換14系列，但又想等Type C機種，主要是這一兩年的一些功能都沒下放到11系列，被當次等公民很不爽。」iPhone 11並沒有支援口罩解鎖、電量%數顯示及5G網路等功能。

最後則是12 & 12 Pro系列的用戶，原Po坦言，除了續航力問題外，整體使用上並沒有明顯的換機理由，但最令人詬病的電池問題就見仁見智了。

文章引起網友們熱烈討論，許多拿iPhone 12系列的網友跳出來喊想換機，「12系列想換，周圍現在看起來12系列續航真的頗慘」、「12真的能換掉，那續航力，卡88%健康度，怕」、「我12promax想換14，電池續航真的有夠爛，快氣死了」、「12 pro max第一批用到現在電池健康度82%續航爛到爆」、「12的電池苦主怎麼這麼多。」

此外，有人認為，iPhone近年的更新像擠牙膏，換機的差異也越來越小，「撇除換換病，沒有大提升很尷尬，更新不上鐵了才換」、「蘋果這一兩年的新功能都只下放到12，擺明拿11或更舊的要逼你全換機了」、「蘋果還能逼人換機的做法，就是你重度使用的app有想要的新功能需更新到最新iOS版本，但你的手機已經不給升到最新版的iOS了。」