台北市第一殯儀館去留成近日台北市長選戰議題之一，但資深媒體人單厚之直言，無黨籍黃珊珊、國民黨蔣萬安與民進黨陳時中這三個主要候選人，根本腦袋空空、毫無想法，實在是台北市民與台灣的悲哀；單也笑說，一殯若拆除後，或許能將這塊地給立法院或數位發展部，給前者可讓陽間和陰間的牛鬼蛇神互相作伴，給後者則能成為名符其實的「多元宇宙」。

關於台北市立第一殯儀館的議題，黃珊珊日前喊出當選後第一件事，就是明年中要拆除，將4580坪土地綠化後還給市民；蔣萬安認為，規畫綠地是短期可行方案之一，甚至可做毛小孩公園，減緩居民心理負擔，但中長期是否有更好利用，需要由下而上形成民眾共識；陳時中則表示，針對現在市府推動的任何政策，如果是好的就延續，如果需要修正就滾動式檢討。

「三個主要市長候選人，對市中心這麼大一塊地，提不出像樣的藍圖，完全不及格」。單厚之在臉書指出，市府早就開始擴建二殯，準備把一殯拆掉。但拆掉之後要做什麼？他提及，2014年市長選舉時，因為熱門話題是居住正義，當時有意參選的前藍委蔡正元就提出蓋青年住宅，反正年輕人陽氣重、不信邪，而且這樣租金便宜更有道理。

事隔8年，單厚之表示，台北市長候選人們還是沒有想出其他的用途，所以才會有公園之議，但市中心這麼大一塊方正的地，拿來做公園沒道理。單厚之說他若是候選人幕僚，從選舉的角度出發，會直接建議以地換地，把立法院遷建到一殯。景行廳若變議場，立委這些牛鬼蛇神，跟陰間的牛鬼蛇神作伴，有多酷、多般配，民眾必然拍手叫好。

圖為無黨籍台北市長參選人黃珊珊(左)、國民黨台北市長參選人蔣萬安(中)、民進黨台北市長參選人陳時中(右)。（合成圖／素材取自本報系資料照）

但從實務上來講，單厚之指出，一殯大小莫約和現在立法院相當，當然不是很好的選擇，且現實是，現在立法院想遷建，根本找不到地。

單厚之提及，從華山案開始，立院遷建已吵30年，以立法院在全民心中的形象，民眾絕不同意給立委氣派莊嚴豪華的立法院。而若把立法院遷到一殯，除了心理障礙之外，對立法院而言其實並不是太壞的選擇，「如果立委諸公不願意的話，要不然把這塊地給唐鳳的數位發展部，來個名符其實的『多元宇宙』，其實也非常的貼切」。

單厚之最後感嘆表示，三個腦袋空空、毫無想法的首都市長候選人，「這是市民的悲哀，也是國家的悲哀」。