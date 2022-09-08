陳坤（左）二搭Angelababy（右）大讚演技成長進步。（愛爾達提供）

陳坤（右）戀上孫怡（左）結為連理。（愛爾達提供）

有著「三國版無間道」美名的諜戰古裝陸劇《風起隴西》，由實力派演員陳坤和白宇領銜主演，這也是陳坤繼電影《尋龍訣》後，時隔七年再次與Angelababy合作，他給予肯定力讚對方演技進步，並表示其實「柳瑩」這個角色挑戰度很大，但從她的眼神就能感受到已經入戲。

除了充滿反轉的劇情，演員選角成功也話題十足，導演路陽曾在訪問中提到，自己在看演員時會留意他們的內心和精神力，在他看來，豪爽的陳坤非常有古人風範，白宇的韌性非常強。另外，雖說劇中男性角色的比重較多，但孫怡和Angelababy作為劇中少數的女性角色，兩位演員的表演完成度出乎意料，也讓整部戲的色彩不再單調。

而另外一位男主角白宇在《風起隴西》飾演蜀漢司聞曹靖安司副司尉「荀詡」，和陳坤飾演的「陳恭」是結義兄弟，現實生活中相差14歲的兩人，被問到是否會有代溝時，只見白宇笑著說：「沒代溝，我也不知道是自己太老了，還是坤哥太年輕了。」隨後他還開啟誇獎模式，「坤哥的古裝扮相非常帥氣，能讓男人稱讚男人很難，但坤哥就是讓男人看了也想誇帥的類型。」

有趣的是兩人在劇中不但是兄弟，陳坤還和白宇的表妹孫怡結為連理「親上加親」，就連白宇都同意的說：「荀詡和陳恭沒事總會在一起。」得知有人想將他們送作對時，白宇傻眼驚呼：「怎麼能搞CP呢？他是我的兄弟，又是我妹的老公，把我和他搞CP，這不是有點不太對勁嗎？」

白宇在劇中雖是副司尉但一出場就是倒吊受水刑，回想起來他說，「那場戲整整拍了一天，拍攝過程確實很難受，人倒吊起來後，你的腦就會充血，整個頭都快炸掉的感覺，但出來的效果很真、很棒。」不只是《風起隴西》，近年接連幾部戲的角色都相當刻苦，他直言慘的程度不太一樣，不過經歷的苦難越多，成長也就會越快，演技也是如此。

《風起隴西》改編自馬伯庸的同名小說，以蜀國和魏國的兩國間諜戰揭幕，劇情描述潛伏於魏國的王牌間諜「陳恭（陳坤 飾演）」，遭蜀國情報單位質疑是叛軍，便派遣靖安司司尉「荀詡（白宇 飾演）」刺殺他，但兩人發現另有隱情，爾後便聯手調查出在蜀國臥底身分，劇情相當燒腦且充滿反轉。

9月13日（二）起，週一至週五晚間7點，於愛爾達綜合台（MOD CH300）播出的《風起隴西》。