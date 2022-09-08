市長盧秀燕感謝企業捐贈幸福巴士為梨山交通增加新生力軍，強調不管多遠偏鄉、多高的山，市府關心無所不在，全面朝客貨共載觀光需求，逐步擴大幸福巴士服務範圍。（台中市政府提供）

交通局長葉昭甫指出，今年於梨山地區新闢梨山1路公車路線，在區域內的新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落。（台中市政府提供）

台中市政府交通局8日在和平區梨山地區，舉辦「原來！幸福梨你這麼近」幸福巴士2.0捐贈儀式暨擴大服務發表。市長盧秀燕感謝企業捐贈幸福巴士為梨山交通增加新生力軍，強調不管多遠偏鄉、多高的山，市府關心無所不在，全面朝客貨共載觀光需求、跨縣市服務等方向規畫，逐步擴大幸福巴士服務範圍。

市府為補足偏鄉公共運輸最後一哩路，交通局推動幸福巴士改善交通，積極擴大服務效率，獲企業熱烈響應。盧秀燕連兩日啟動和平專案關心地方建設，今日特別出席幸福巴士2.0捐贈儀式；公路總局局長陳文瑞及關心梨山地區發展的各級民意代表、企業團體到場共襄盛舉。

盧秀燕說，和平地區位於中橫台8線往來台中、宜蘭、花蓮的交通重要節點，921大地震後，往台中市區主要道路中斷，居民對外交通不便；因地處偏遠區域內公共運輸不足，長者或學生需藉由私人交通工具，才能到台中市區就學、就醫及採買，甚至需繞道往宜蘭縣完成民生需求來完成日常所需。

盧秀燕指出，交通局輔導在地梨山社區發展協會推動「幸福巴士2.0」，提供有需求的民眾預約，全程免費搭乘，期望能提升偏鄉居民交通便利性，公共運輸不分偏鄉、市區，解決四大部落間道路狹小、現有公車難以行駛、缺乏計程車營運的服務缺口。

交通局長葉昭甫表示，梨山幸福巴士自1月24日起試營運，5月1日正式上路營運，盧市長感謝公路總局經費補助，還有和泰Toyota集團率先捐贈1輛全新7人座小客車、台灣中油公司大力贊助1年5萬公升油料補助，梨山賓館也捐贈1輛全新小客車，讓幸福巴士的量能更擴充。

葉昭甫強調，今年於梨山地區新闢梨山1路公車路線，在區域內的新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，規劃定班定線及彈性路線，彼此相輔相成，以預約方式，用合法轉型市區汽車客運的小客車來接駁，及門及戶照顧梨山地區的基本民行，提供民眾免費搭乘。