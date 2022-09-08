白姓男子等人大鬧醫院急診室。(民眾提供)

又傳民眾大鬧醫院急診室！台中市林姓男子8日凌晨喝酒後，在酒店外鬧事，趁著酒意毆打劉姓男子與王姓酒店小姐，劉、王2人皆被送醫，未料，林男友人竟追著2人衝到急診室大鬧，更與警衛發生拉扯衝突，警方獲報出動大批人力到場，但鬧事者已鳥獸散，台中市警六分局通知涉案者並依妨害秩序等罪嫌法辦。

這起事件發生在8日凌晨約0點30分，警方調查指出，42歲林姓男子在西屯區青海南街的1家酒店喝酒後，仗著幾分醉意與51歲劉姓男子發生口角糾紛，林男情緒不佳竟出手毆打劉，雙方發生拉扯，連原本趨前要勸架的39歲王姓酒店小姐也受到波及。

警方接獲通報到場處理，但林男不聽制止，甚至與處理員警發生拉扯，警方隨即朝林男噴辣椒水、並以現行犯逮捕他，偵訊後依傷害及妨害公務罪嫌法辦。

劉姓男子、王姓女子則被送到澄清醫院治療，未料，林男的白姓、林姓、王姓友人不滿好友遭逮捕，竟接著跑到醫院急診室大鬧，還出手毆打劉男與醫院警衛，但警方再度獲報趕往醫院時，白男等人已離開，警方事後通知3人到案，依妨害秩序、傷害及違反醫療法等罪法辦。