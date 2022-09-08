中秋佳節前夕，北區義警中隊響應捐血活動，期望為吃緊的血庫注入新血。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

全台疫情近兩周反轉升溫，血庫血荒加遽，供應中彰投醫院台中捐血中心血庫只剩3.8天用血量，醫院也面臨史上最嚴重的缺血危機；為號召民眾捐血助人，台中市義勇警察大隊北區中隊特別與華梵禮儀公司在台中市北區學士路「中正公園」合辦捐血活動，義警弟兄也相揪一起捲袖做公益，也募集上百袋熱血挹注血庫。

新冠肺炎疫情爆發後，捐血人數大幅滑落約4成，捐入數少於供應數，也使得捐血中心一年到頭都在鬧血荒；台中捐血中心指出，上周六日遇到颱風，加上近來疫情升溫，造成血庫血荒加遽，原本安全庫存量要7日，統計到8日上午7點，A型血只剩2.6天最缺，O型血剩3.4天也是屬於急缺，而B型血還有5.1天仍為偏低，只有AB血剩8.1天屬於正常，平均值只有3.8日。

台中捐血中心供應中彰投地區醫院每日用血量達1800袋，唯因為疫情，民眾避免群聚，民間發動捐血活動減少，加上確診者必須暫緩捐血，且其密切接觸者也要暫緩捐血14天，使得只要疫情一升溫，受到影響的捐血人就變多，血荒就更形嚴重。

台中市義勇警察大隊北區中隊聽聞血荒再起，號召弟兄一起捐血，台中市議、北區義警中隊長陳政顯率領義警弟兄全力響應，他說，希望透過公益活動，充分展現義警無私及關懷社會的熱忱；而響應的義警弟兄也覺得在秋節團圓的節日前夕，能以己力助人，感到非常有意義，更希望拋磚引玉，吸引更多民眾踴躍捲袖捐熱血，累計一整天下來該活動共募集101袋熱血。