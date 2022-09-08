國民黨新竹市長參選人林耕仁7日再被民進黨指控中華大學碩論也涉抄襲，中華大學8日表示，已收到具名檢舉，預計下周將會由教務處檢視相關事證，再決定是否受理檢舉案。

中華大學先前說明，若受理檢舉案後，將依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」，由教務長邀請校外3名相同學術領域的教授、校內院外委員1名及被檢舉人學系主管1名，組成5人學位著作抄襲審議委員會進行獨立調查。

此外，審議委員會依規定須在接獲檢舉案後20日內組成，審議委員會組成後應在1個月內完成調查，必要時得延長1個月。