英國新首相特拉斯今天備妥最後細節，將敲定一項對付能源支出飆漲的計畫，這項計畫看來有助平抑通貨膨脹率，但也會替國庫增加1000億英鎊（約新台幣3.55兆元）以上借款。

特拉斯（Liz Truss）正式上工第一天就告訴國會，她會支援面臨經濟困境的企業和家庭；一般預料英國經濟可能會在今年底前開始衰退。

1英鎊目前兌1.1407美元，已貶到1985年以來最低點，部分是因為投資人擔心英國不知道要發行多少公債才能支應能源支援計畫，以及特拉斯承諾過的減稅措施。

一名知情人士告訴路透社，特拉斯正考慮實施一項可能要花1000億英鎊的計畫來凍結能源支出。她先前在競選保守黨（Conservative Party）黨魁初期不願「發錢」，如今主張有了極大轉變。

德意志銀行（Deutsche Bank）表示，能源價格支援和特拉斯承諾的減稅措施可能要花1790億英鎊，大約相當於英國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情支出的一半；當時這筆鉅額經費重創了英國的公共財政。

反對黨工黨（Labour Party）要求特拉斯向能源企業增稅以支應部分支出，但特拉斯拒絕。她對國會議員說：「我反對課徵暴利稅，我認為讓企業不願在英國投資是不對的做法。」

特拉斯預定8日向國會公布能源支援計畫的細節。

新任財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）也在上任第一天說，為了支援企業和家庭，以及支應減稅措施，短期內借款會增加。

夸騰告訴企業領袖：「我們必須果斷，一改過去做法。這意味著不斷把重點放在如何開放企業投資、擴大英國經濟規模，而不是重新分配現有資源。」

雖然英鎊貶值可能為經濟帶來通膨壓力，但政府擬訂中的價格凍結計畫或許有助於減輕消費者的生活成本負擔，而這種負擔已達數十年來最嚴重的程度。

英國中央銀行「英格蘭銀行」（BoE）首席經濟學者皮爾（Huw Pill）說，這項計畫有可能減緩通膨，但要談對央行升息造成的影響，還為時過早。

英國通膨率已於7月突破10%，英格蘭銀行8月預估還將超過13%。一些經濟學者曾說，如果天然氣價格在俄羅斯入侵烏克蘭的影響下持續走高，通膨恐怕會達到20%。