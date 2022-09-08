儘管CRB農業指數從8月底至今出現波動，但下半年以來迄今仍有逾6％的表現且年初迄今仍是正報酬，法人表示，此凸顯糧食安全議題與相關投資解決方案正受到市場的關注與資金的青睞。

安聯投信表示，俄羅斯入侵烏克蘭後迄今，不但擾亂兩國肥料、小麥等商品的供應，更推高食品和燃料價格，在開發中國家尤其如此，全球糧食危機也愈趨緊張，加上氣候變遷的挑戰愈趨嚴峻，糧食安全問題更顯重要。目前在解決糧食安全議題相關解決投資方案中，包括：精準農業結合人工智慧可降低農業化學足跡、強化農業的永續發展；又譬如：循環經濟希望透過剩餘食物再分配、廢物再利用來餵養動物和產生能源，以減少廢棄物；如何發展彈性素食及肉類蛋白質和乳製品 與現有商業化捕魚作業的替代選項、如何強化食品包裝、避免浪費以及研發可負擔、營養且優質的產品等。

元大全球農業商機基金基金研究團隊分析，隨著俄烏7月份達成糧食走廊協定，烏克蘭中斷6個月的糧食出口重新啟動，大宗農產品價格大幅回落，全球糧食危機暫告一段落。但是地緣政治、氣候變遷等結構性因素仍然存在，雖俄烏戰爭雖對全球糧食供應鏈造成衝擊，但早在戰爭前，根據聯合國糧食及農業組織 FAO的數據，食品價格早已回到2011年歷史高點。

DWS農金投資團隊表示，美國玉米價格之前被推升至6美元以上，最高曾至8美元，即使目前美國玉米價格已從的高點回落，但仍遠高於5年期的平均價格。在大陸對於玉米和大豆的需求上升，和全球庫存持續下降的情況下，因此，續看好近期農業產業，此外，肥料價格也處於歷史高位，使農業上游產業表現佳。

隨著糧食安全議題愈顯重要，精準農業的需求大幅增加，安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼表示，譬如降低農藥使用比例，降低對環境的污染，同時有效增進產率。同時也帶動如牲畜及漁產等養殖技術的提升以及可再生利用的農業方法，亦可望帶動相關產業的成長。另外，近期糧食供給因俄烏戰爭而失序，保障糧食生產能順利進行成為重要議題，農業上游原物料產業將再受到市場重視。

林孟洼說，後續則將持續觀察北半球農作收成以及南半球耕作進度資訊，並持續關注俄烏戰爭和中美貿易協議執行進展以及新冠疫情影響等因素。