FORESTABLE攜手在地創生團隊木酢達人，9日在官網上推出木酢液洗潔系列，要幫平常不起眼的林木修枝嶄新價值，產品從洗髮精、沐浴露、洗碗精到洗衣精都有，依據功能的不同注入草本成分，提升清潔效能之外更散發陣陣療癒香氣。

FORESTABLE是2021年以「永續生活」為目標創立的品牌，「FORE」+「STABLE」或「FOREST」+「ABLE」皆代表著為地球邁進的決心，以不定期企劃的形式提供日常選擇。

9日在官網上架的木酢液洗潔系列是取材自北埔龍眼果樹修枝，把修剪下來的林木高溫炭化，再經多道過濾及蒸餾取得天然精純木酢液，製成的洗潔用品具備去味、抑菌之功能，且成分屬弱酸性，在抗菌生活的同時也可以降低化學物質對人體以及環境的影響；循環利用林木修枝更實現零廢棄的永續生態理念，以「不浪費」取代「不消費」。

FORESTABLE針對頭皮出油的困擾，推出添加薄荷、維他命的洗髮精，可帶來舒適涼感、深層清潔頭皮；沐浴露部分則使用檜木精油，並輔以檸檬、薄荷、藍尤加利及薰衣草複方精油增添怡人芬芳。

木酢洗碗精則是主打以自然弱酸分解油垢，洗淨過程不傷害環境，配方溫和易沖洗，即使用於嬰兒餐具、蔬果之清洗也無須擔心殘留。洗衣精部分，同樣適合嬰幼兒或是敏感膚質，僅使用蒸餾木醋液、椰子油起泡劑、鹽、淨水製成，但仍可帶走髒汙、分解汙垢與汗漬，並在抑制塵螨孳生。