台灣的威士忌近幾年在國際比賽嶄露頭角,甚至很多人開始發現台灣的亞熱待氣候好山好水有很適合釀酒的環境。台灣著名的『Bunnyville Distillery』，大家暱稱為『兔兔酒』 ,有著17年的酒廠歷史,今年推出了單一穀物威士忌『龐尼維爾Bunnyville No.17』,這瓶『龐尼維爾Bunnyville No.17威士忌』在2021年和2022年 參與了SFWSC美國舊金山世界烈酒大賽，連續兩年獲得金牌肯定

『龐尼維爾Bunnyville No.17單一穀物威士忌』 這瓶威士忌也是紀錄了酒廠17年的歷史,於是決定在酒廠建立的第17年推出了這瓶具有代表意義的威士忌,故取名Ｎo.17。

『龐尼維爾Bunnyville No.17 單一穀物威士忌』 有別於蘇格蘭的單一純麥威士忌, 採用單一原料小麥發酵, 使用一次傳統壺型蒸餾加上二次連續蒸餾器,的蒸餾方式, 蒸餾器上加裝了獨一無二的控制 IC晶片跟幾百個自動感應器, 及利用 AI 演算法精準的除去甲醇跟酒内的雜質, 取出的原酒等同10年以上時間淬煉的陳酒, 並且存放在美國白橡木新桶熟成。酒體輕盈乾淨, 充滿蘋果及檸檬的果香,及淡淡的蜂蜜香味. 尾韻的部分甚至帶有淺淺的花香。更能讓年輕族群接受且喜愛。

因為第一批出桶的數量不多,銷售門市僅限永康街直營門店『龐尼維爾Bunnyville』（台北市永康街13巷1號）, 詳情請洽https://www.facebook.com/springvodka

【飲酒過量，有害健康】