國民黨7日修正黨員行為規範，針對黨員涉違紀輔選，新增允許縣市黨部專案同意條款。國民黨苗栗議長鍾東錦以無黨身份參選縣長，地方不少藍營議員支持鍾參選，因此對於黨中央修正行為規範，被外界視為「鍾東錦條款」，形同默許大家為鍾站台。但國民黨苗栗縣黨部8日解釋，若鍾東錦遭開除黨籍，往後具有黨員身份的人幫鍾輔選，就會有考紀問題。

國民黨中常會7日通過《111年地方公職人員選舉國民黨黨員行為規範》，明定國民黨員未經提名（徵召、核准）者不得登記參選，違者將一律開除或撤銷黨籍，由於國民黨考紀會8日將開會，苗栗縣議長鍾東錦恐面臨違紀參選，遭開除黨籍。

而國民黨苗栗縣議員這次有9席改掛無黨籍登記參選，被外界視為「跳船」支持鍾東錦，針對黨員涉違紀輔選，新增允許縣市黨部專案同意條款，黨員事先跟地方黨部專案申請，經過地方黨部同意就不算違紀，因此有不少人認為，此次修正形同默許地方藍軍可以幫鍾東錦站台。

對此，國民黨苗栗縣黨部書記長林怡君指出，是否違紀輔選關鍵在於「黨員」身份，假設有國民黨議員，去幫民進黨籍、民眾黨籍等其他黨籍參選人站台，就等於違紀輔選；若具有黨員身份以無黨籍參選，其他人去輔選站台就無違紀問題。

林怡君表示，外界謠傳只要通報，就可以無條件為其他人助選是錯誤的。假設黨中央確定開除鍾東錦黨員身份後，其他國民黨員若協助鍾輔選或是站台造勢，就可能會有考紀問題。