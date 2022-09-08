9月5日12時52分，四川甘孜州瀘定縣附近發生規模6.8地震，震源深度16公里。有民眾懷疑，這次地震是否與日前四川的高溫乾旱天氣有關？據《中國科學報》報導，成都高新減災研究所所長王暾對此表示，科學證據不足。

一些支持「旱震理論」的觀點認為，乾旱可能是大地震的前兆。大地震發生前地層的摩擦會導致發熱，從而導致地表溫度升高、乾旱。

王暾認為，其科學證據不足。「大地震的地層錯動發生在地下10公里左右，該處的熱即使傳導到地表，也需要百年、千年或更長時間。不能把乾旱與幾年內的大地震關聯在一起。」他說，汶川地震前，四川整個省域範圍並沒有發生乾旱。

另外，此次地震發生後，中國氣象局發佈天氣預報稱，接下來的3天，瀘定縣多降雨天氣。而一些網友表示，唐山、汶川地震後都發生暴雨或冰雹等氣象災害。這種天氣異常是否與地震後地下基岩釋放的化學物質暴露，造成大氣擾動有關？

王暾表示，不能把「偶然現象視作必然」，進行「偽關聯」。「比如蘆山地震沒有在地表產生破裂，地下的氣體和化學物質不可能釋放出來，但是也下雨了，因為當時正面臨雨季。」他建議，科學引導網上輿論，正常開展防震減災工作。

不過，大陸國家自然災害防治研究院院長徐錫偉表示，對於大地震後發生大暴雨現象是否與地震導致的局部氣候條件變化有關，仍要開展相關研究，比如一些地球化學的跟蹤監測。因為這種復合災害加上次生災害會加重受災程度，需要盡可能阻止大地震後的氣象災害發生。