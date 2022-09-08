周六（10日）就是中秋節，而這個家家戶戶團聚，美滿又喜慶的好日子，也是補運的最佳時機，命理專欄《旺好運》發文分享，中秋節補運6撇步，包括晚間到3個不同的區域走走、增添幾盆象徵招財的綠色植物，或到廟裡祭拜土地公、月老和太陰星君，皆能為自己帶來好運。

一、去霉運

農曆8月15日是滿月能量最強大的時候，晚間可以在住家附近3個不同的橋樑、區域走動，讓河神、土地公幫忙換掉氣場，有去霉運、轉運的效果。

二、增貴氣

在家中擺放幾盆象徵招財、淨化空氣的綠色植物，增添貴氣，例如發財樹、龜背竹、萬年青，或有著濃郁香氣的桂花。

三、結好緣

趁著中秋節，多與親友團聚，或邀請別人來家中坐客，一起賞月、烤肉、吃月餅，活絡人際關係，廣結善緣，促進好人緣。

四、拜月老求姻緣

農曆8月15日不僅是中秋節，還是月老的生日，希望認識好對象的人，當天可以準備好吃的甜食或鮮花水果來祭拜，請月老幫忙牽線，早日覓到良緣！

五、拜土地公求財運

農曆8月15日是土地公的成道之日，當天可以準備三牲、水果，或是土地公喜歡的花生與麻糬來祭拜，保佑財運亨通。

六、拜太陰星君求好人緣

農曆8月15日也是月娘「太陰星君」的生日，當天可以準備好吃的文旦、月餅與豆腐，女性則可以準備化妝品來祭拜，都有助於保持青春美麗，求取好人緣與貴人。