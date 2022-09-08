許瑋甯新戲與李程彬配對。（Netflix提供）

許瑋甯新戲與李程彬配對。（Netflix提供）

賈靜雯飾演許瑋甯學姊。（Netflix提供）

Netflix今（8日）宣布全球獨家華語懸疑劇《她和她的她》將在今年上線。該劇由葉如芬擔任總監製、卓立執導，演員包含許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、郭雪芙，卡司陣容強大。對於與李程彬合作，許瑋甯笑說：「雖然是第一次合作但很愉快，在這部影集有很多場崩潰的戲，我們彼此都可以在丟接球上給對方最好的節奏。」

許瑋甯在《她和她的她》飾演個性高冷的職場女強人林晨曦，孤身一人在大城市的豪宅裡過著簡約快節奏的生活，在她冰冷的外表下，身上更藏有許多秘密。劇中一場車禍意外醒來後，林晨曦就像來到另一個時空裡，回到老家宜蘭與原本不相往來的母親、已經逝世的父親生活；許瑋甯表示，「這部戲有趣的地方就是很像在拆開一層一層的包裝，找到疑點、回到原點，會一直發現遺漏的細節，要很仔細的看，也要看到最後才會知道真相。」

李程彬在《她和她的她》劇中一人分飾兩角，分別是林晨曦男友、彬彬有禮的上班族李皓明，一個是叼著牙籤辦案的臺客刑警小劉，李程彬認為：「分飾兩個角色最大的困難在於必須讓觀眾相信他們雖然長得一樣但個性完全不同，語調、口音、習慣都是重新塑造。」談及與女神許瑋甯對戲，李程彬讚：「和瑋甯對戲非常過癮，不論是在上班族的我們在家裡為了感情爭執、還是當刑警時一起辦案、猜測、模糊的情愫，印象都很深刻，很開心可以參與這次的演出。」

《她和她的她》也有驚喜CP，賈靜雯與吳慷仁接續了《媽，別鬧了！》的「言情小說派」情侶，在《她和她的她》中，賈靜雯竟成一個百依百順的「夫奴」，深怕一個舉動惹怒了恐怖總裁丈夫吳慷仁。對於兩人再度合作，賈靜雯認為：「如果在《媽，別鬧了！》裡的如蓉和學長真的結婚，應該就是會像《她和她的她》裡的這對夫妻一樣，太太對先生言聽計從，即便先生對太太做出很多過分的行為，不論是身體上的或是言語上的傷害都做，太太也不敢表達抗拒。」吳慷仁則笑說：「沒想到和靜雯的兩次合作都是不太正常的關係，這次欺負的人不止靜雯，還有瑋甯，會不會被觀眾罵慘？」

時尚雜誌認證十大成功女性—林晨曦（許瑋甯 飾）從一場意外車禍醒來，眼前的世界全變了樣，原本應該是男友的李皓明變成警察小劉（李程彬 飾），主要調查關於晨曦高中化學老師謝志忠（陳以文 飾）遭殺害的案件，高中學姊顏聖華（賈靜雯 飾）竟然是主要涉嫌人？晨曦一天天重建、拼湊著自己的記憶，發現自己的回憶與家人、好姊妹們的闡述卻有很多出入，看似幸福美好的家庭與閨蜜情，都隨著兇殺案的真相逐漸揭露，那些晨曦不願被想起的過去⋯⋯。《她和她的她》預計2022年於 Netflix 全球獨家上線。