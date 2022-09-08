「情色教主」雪碧（方祺媛）擁有精緻臉蛋及傲人E罩杯身材，加上直爽嗆辣性格，人氣始終居高不下，未料凌晨發長文怒控被行銷男所騙，強調這是自己做過最丟臉的事，更公開行銷男社群帳號頭像，希望不要再有人受騙上當。

雪碧凌晨發長文表示第一次如此氣憤，接著描述事件始末，她表示有位新開行銷公司的男子想談合作，因為對方是姐妹的朋友，便不疑有他爽快答應，首個業配案子甚至以低價接下，不過礙於尺度關係，跟對方表示instagram帳號恐怕會被封鎖，豈知對方竟跟廠商表示自己難配合，讓她氣到怒嗆：「instagram被鎖你要付什麼責任?還我百萬instagram嗎」。

雪碧緊接著表示第二個業配「應該是我最丟臉的事」，她透露自己壓低價格配合行銷，簽了合約發了兩個限動、一次直播，收到頭款2萬5後，對方便搞失蹤，原本還打算自認倒楣，未料卻被廠商告知耳聞收了10萬也沒做宣傳，讓她氣到怒嗆：「匯款紀錄明明我都有，重點你說我收10萬沒做事，你要告我，你告我什麼，7萬5進你口袋，讓我做壞人，我跟你簽約才5萬」，藉此戳破對方謊言。

雪碧表示對方不回訊息，還在外面放話自己難配合，讓她強調重視的是名聲不是錢，接著喊話對方：「拜託你把我拿10萬的截圖跟記錄來告我，證據拿出來再說！你這樣不出來解決，害的大家覺的我難搞，我對這個廠商也很不好意思」，接著公開該男社群帳號頭像：「做什麼行銷公司，帳目不明，兩邊人！頭像是這個，大家小心」，不過此篇PO文目前似乎已被刪除。

雪碧臉書全文:

文長，我第一次這樣生氣

大家遇到行銷公司要小心

有位新開行銷公司男來找我合作

我因為他是姐妹的朋友

不然你以為你是誰

我放下心防

跟他合作，兩個業配案子，第一個很可以，我也低於很低的價格給你

拍影片，因為你是我朋友的朋友

還給你廣告主，前天才刪掉！

所以你已經在我廣告組5個月以上

拍的影片我也認真，但因為尺度，我說ig 會封帳，你竟然跟我說廠商說我難配合！

Ig 我被鎖你要付什麼責任

還我百萬ig 嗎

再來

第二的工作

這應該是我最丟臉的事

你也找我配合行銷也在壓低我價

簽了合約，我作了兩個限動，一次直播，你只給我頭款2萬五

之後你消失我想算了，

今天廠商跑來找我說，你說我收了10萬

沒做宣傳，匯款紀錄明明我都有，重點你說我收10萬沒做事

你要告我，你告我什麼

7萬5進你口袋，讓我作壞人，

我跟你簽約才5萬

傳訊給你不回！還在外面說我難配合，我重的不是錢，是名聲，拜託你把我拿10萬的截圖跟記錄來告我！證據拿出來再說！你這樣不出來解決，害的大家覺的我難搞，我對這個廠商也很不好意思！

希望你給我個說法，不然我讓大家知道你是誰？做什麼行銷公司，帳目不明，兩邊人！頭像是這個，大家小心