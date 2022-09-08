國道1號豐原交流道等，南北向實施嚴格匝道儀控；豐原、大雅警分局將加派員警及義交加強交通疏導。（警方提供）

中秋連續假期自9月9日至9月11日為期3天，國道1號豐原交流道等，南北向實施嚴格匝道儀控，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，台中市政府警察局豐原、大雅警分局除派員警及義交加強交通疏導，建議民眾如遇車多行駛以下替代路線，避免陷於車潮中。

警方指出，一、豐原市區往豐原交流道(一)北上：1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道。2.於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

(二)南下：1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。2.於豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線。3.於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74線。

二、豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。三、豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

大雅警分局針對連續假期，擬定相關交通疏導措施，規畫於重要道路、易壅塞路段(國道一號大雅交流道、臺74線快速公路、臺3線及臺10線運輸路線等)和台鐵車站(栗林車站、潭子車站及頭家厝車站)，編排交通崗執行交通疏導工作，並利用科技監控車流狀況，俾機動調派警力以維持交通順暢。

豐原及大雅警分局提醒民眾，出遊務必做好車況檢查，事先規畫妥善的行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間。