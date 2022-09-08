精華區一地難求，建商看準未來土地增值性及開發效益，積極卡位。根據內政部最新實價揭露，興富發集團的「興益發建設」5月以高達12億元總價成交「寶雅高雄三多店」，此標的佔地約509.71坪，以成交總價換算地價，每坪土地單價達235.4萬元，一舉刷新亞灣區最高土地單價記錄，也是亞灣區實價史上最高總價店面交易。專家預估，未來推案房價每坪應上看45~50萬元左右。

該標的位於高雄市前鎮區三多三路上，為1棟3層樓高、屋齡7年、面積約790.95坪的店面，今年5月以高達12億元總價成交，每坪土地單價達235.4萬元，創區域新高。據了解，此店面目前由「寶雅高雄三多店」及2間餐廳合租，目前仍正常營業中，而買家則是興富發集團旗下的「興益發建設」，此筆交易也成為亞洲新灣區，包含前鎮、苓雅、鹽埕區實價史上最高總價店面交易。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東陳志遠表示，該店面位處熱鬧的三多商圈，地段精華，周邊擁有新光三越、Sogo及大遠百三大百貨圍繞，且緊鄰捷運三多商圈站出口，整體商業機能高、聚客力佳，加上擁有寶雅這個金雞母當租客，可說是南高雄商業價值相當高的標的之一。

陳志遠認為，建商願擲高價進場，推估應是醉翁之意不在酒，短期樂當房東收租養地，未來應仍朝推案規劃發展。而三多商圈周邊如「京城新世界」、「星玥灣」、「繽海」等預售案，目前平均房價已破3字頭，以此筆交易及興建成本估算，未來推案房價每坪應上看45~50萬元左右。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，大型量販連鎖品牌展店屬意精華地段大店面，不僅人潮多，且招牌醒目，具廣告效益，而連鎖品牌進駐普遍租期長、租金高、收益穩，因此讓精華區大店面在疫情下仍有高度含金量。再者，這些店面多位居精華地段，並臨主要幹道，整體機能優渥，未來土地增值性及開發效益價值高，也讓投資人願擲高金搶先佈局。(記者張雅雲/高雄報導)