炎亞綸探訪偏鄉部落孩童。（至善基金會提供）

炎亞綸探訪偏鄉部落孩童，與他們講故事。（至善基金會提供）

炎亞綸秀手臂上與孩子們遊玩的印記。（至善基金會提供）

炎亞綸擔任至善基金會愛心大使發起生日捐活動，盼透過簡單3步驟，每個人都能和他一樣成為至善的「生日捐大使」，號召親友響應公益，透過幫助有需要的孩子，擴大善的循環，替自己的生日增添更多祝福跟快樂。

炎亞綸透露，曾在去年生日前夕前往至善基金會服務的新竹尖石部落探訪，難忘走進教室時，孩童們唱生日快樂歌天真無邪眼神，感受他們心意的重量，他坦言：「世界不應為了一個人的出生而停下來那幾秒，這當下有許多事情可以做。」

因此他響應至善基金會「生日捐2.0」計畫，認為：「生日大部分的人應該都是收到禮物、收到祝福比較多，也許可以嘗試一下不同的生日，讓自己變成給予的那個人。」他說：「這個生日會因此過得有意義也記憶猶新，也會記得在某一年的生日捐給了很需要的小朋友、需要幫助的人，希望大家能試試看，用不同的方法過生日。」

談到收到最大的生日禮金，炎亞綸坦言生日多是與家人吃蛋糕度過，較少收到禮金，但他呼籲日後親友與粉絲可以把要送給他的禮物，轉換成禮金，捐助至善基金會「生日捐2.0」計畫，幫助台灣貧困的孩童唸書，他親吐難忘親自造訪部落陪伴學童們上課時，自己的眼眶都是濕濕的，大多數時間都滿想流眼淚，「天真或善良與純真是值得我們去保護、愛護，然後將它延續的」。

炎亞綸當天與孩童們一起繪畫的過程中，手上有了許多顏料的印記，他感性：「我手上的這些符印是他們的名字，有點捨不得洗掉，當然知道自己回家洗澡後，這些印記就會開始斑駁的剝落，因此透過社群軟體紀錄下來這份感動。」他說：「這個符號彷彿是老天爺用這樣方式提醒，不要忘記你的單純，不要忘記你的善良，因為只有這兩樣東西，才能使我們真正擁有快樂，跟在這個世界上有餘力去愛別人。」

炎亞綸說明，只要透過三步驟即可成為至善基金會生日捐大使：1、至Instagram特效庫搜尋「至善基金會」下載免費的影片濾鏡；2、錄製個人特製生日公益影片；3、將影片貼文發布至社交媒體（FB或IG）並邀請親朋好友響應捐款，結尾tag「至善基金會」及兩位好友。

至善基金會也準備抽獎禮品，感謝每一位參與民眾，即日起至2022年12月31日前，只要民眾參與「至善生日捐2.0」，就有機會在每月的「感謝禮抽抽樂」中獲得炎亞綸的簽名口罩、楊俊瀚簽名明信片、新光國小學生攝影筆記本、新光國小學生攝影分享集。詳洽至善基金會官方臉書。