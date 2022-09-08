大陸官方從今年4月以來，陸續退還中小企業留存的增值稅進項稅額（留抵退稅），累計已注入約2.14兆元（人民幣，下同）回流企業，但會計師也提醒，大陸國家稅務總局在辦理退稅之餘，也積極調查是否有違規申請退稅情事，並挽回約108億元的稅源、偵辦多達6608戶違規企業。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，在大陸的台商大多能符合這波的退稅條件，也都順利在稍早成功退稅，但少部分因進項稅額構成比例過低、已休息未營運開票納稅的非正常戶，或取得發票存在異常等情形，導致被查稅的風險提高。

面對大陸這波經濟不景氣，大陸稅務機關也加緊把關退稅並擴大稽查不合規情形。徐丞毅建議台商企業，在收到任何發票都應先查詢該開票企業的經營狀況、開票品項是否相符，並在收到可抵扣的票據後，養成隨時登錄發票查驗平台比對確認發票的真偽，切勿直接用以抵扣。

他更提醒，當企業取得異常的憑證例如虛假發票、系統比對不符、缺聯或作廢票、或者是問題企業開出發票等，除非有疑慮，否則應立即做進項稅額轉出。