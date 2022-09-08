自拜登總統上任以來，為了應變油價上漲，拜登總統宣佈從戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve, SPR）中每天釋放100萬桶原油，為期6個月。這樣的釋放水準可能有助於抑制油價。美國當時每天生產1200萬桶，額外的100萬件桶釋出儲備，將美國的石油總供應量推回到了新冠肺炎前的高點每天1300萬桶，SPR儲備量已從6.4億桶降低至4.5億桶
根據《富比世》（Forbes）7日報導，，由於1973年石油輸出國家組織（OPEC）實施禁運，造成第一次石油危機，1975年12月美國會設立了戰略石油儲備，以「降低嚴重能源供應中斷的影響」，例如禁運所導致的災難
隨著時間的推移，美國政府逐步增加石油儲備，並且在2010年到達最高峰，一度來到7.266億桶。自1984年12月以來，迄今為止，該儲備水平從未低於4.5億桶。不過，近年來有一些人認為，戰略儲備不像以前那樣重要了，因為美國頁岩油生產減少了美國對進口的依賴性，加強了美國的能源安全。考慮到2005年，美國每天進口1010萬桶原油（Barrels per Day, BPD）足以滿足68天的供應，其中480萬桶BPD（將近48%）來自OPEC，而SPR包含儲備了6.85億桶石油。
到了2021年，美國每天進口了610萬桶，當中只有80來自石油輸出國家組織，相較之前大幅少了。因此，人們當然可以爭辯說，SPR的戰略重要性不如以前了，也許我們不再需要7億桶石油儲備。
2022年3月31日，為了應變油價上漲，拜登總統宣佈從SPR中每天釋放100萬桶原油<
富比世認為，釋出SPR是一項政治決定，一個經常強調減少碳排放重要性的政府正試圖增加石油供應，以壓低上漲的油價反而將有助於保持高需求（加劇碳排放）。
但儘管拜登政府希望解決碳排放量上升的問題，高昂的汽油價格可能導致他輸掉選舉。因此，拜登政府依然試圖馴服汽油價格，儘管這與他們減少碳排放的關鍵目標之一相矛盾。
自拜登總統上任以來，SPR儲備量已從6.4億桶降低到4.5億桶。回首美國歷史來看，共和黨執政期間政SPR儲備量往往會增加，在民主黨政府期間則會下降。 這種模式自1980年以來一直如此。
克林頓和歐巴馬任內都有開倉過SPR，在選舉前後緩解高油價，而共和黨總統上任則是增加SPR儲備。除了川普以外，他任內削減了大約10%的SPR儲備。
當然，如果出於某些原因，美國遇到了真正的供應吃緊的情況，並發現自己需要石油，那現在這樣釋出儲備，可能會是一個可怕的決定。
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