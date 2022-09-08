自拜登總統上任以來，為了應變油價上漲，拜登總統宣佈從戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve, SPR）中每天釋放100萬桶原油，為期6個月。這樣的釋放水準可能有助於抑制油價。美國當時每天生產1200萬桶，額外的100萬件桶釋出儲備，將美國的石油總供應量推回到了新冠肺炎前的高點每天1300萬桶，SPR儲備量已從6.4億桶降低至4.5億桶

根據《富比世》（Forbes）7日報導，，由於1973年石油輸出國家組織（OPEC）實施禁運，造成第一次石油危機，1975年12月美國會設立了戰略石油儲備，以「降低嚴重能源供應中斷的影響」，例如禁運所導致的災難

隨著時間的推移，美國政府逐步增加石油儲備，並且在2010年到達最高峰，一度來到7.266億桶。自1984年12月以來，迄今為止，該儲備水平從未低於4.5億桶。不過，近年來有一些人認為，戰略儲備不像以前那樣重要了，因為美國頁岩油生產減少了美國對進口的依賴性，加強了美國的能源安全。考慮到2005年，美國每天進口1010萬桶原油（Barrels per Day, BPD）足以滿足68天的供應，其中480萬桶BPD（將近48%）來自OPEC，而SPR包含儲備了6.85億桶石油。

America's crude oil stockpile has fallen below 450 million barrels, marking its lowest level since 1984 🚨



Biden is currently selling about 1 million bpd to artificially keep oil prices down. What happens to oil prices when he is forced to stop? pic.twitter.com/bi8k79IU8W — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 7, 2022

到了2021年，美國每天進口了610萬桶，當中只有80來自石油輸出國家組織，相較之前大幅少了。因此，人們當然可以爭辯說，SPR的戰略重要性不如以前了，也許我們不再需要7億桶石油儲備。

2022年3月31日，為了應變油價上漲，拜登總統宣佈從SPR中每天釋放100萬桶原油<

富比世認為，釋出SPR是一項政治決定，一個經常強調減少碳排放重要性的政府正試圖增加石油供應，以壓低上漲的油價反而將有助於保持高需求（加劇碳排放）。

但儘管拜登政府希望解決碳排放量上升的問題，高昂的汽油價格可能導致他輸掉選舉。因此，拜登政府依然試圖馴服汽油價格，儘管這與他們減少碳排放的關鍵目標之一相矛盾。

自拜登總統上任以來，SPR儲備量已從6.4億桶降低到4.5億桶。回首美國歷史來看，共和黨執政期間政SPR儲備量往往會增加，在民主黨政府期間則會下降。 這種模式自1980年以來一直如此。

Biden is depleting America’s Strategic Petroleum Reserve. The U.S. now has the lowest amount of oil in our emergency stockpile since 1985.



This is how much our reserves have dropped since Biden has been in office and it continues to fall: pic.twitter.com/FrRiZavbNF — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) August 10, 2022

克林頓和歐巴馬任內都有開倉過SPR，在選舉前後緩解高油價，而共和黨總統上任則是增加SPR儲備。除了川普以外，他任內削減了大約10%的SPR儲備。

當然，如果出於某些原因，美國遇到了真正的供應吃緊的情況，並發現自己需要石油，那現在這樣釋出儲備，可能會是一個可怕的決定。