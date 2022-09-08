歐盟執委會主席范德賴恩7日提出5個對抗歐洲能源價格飆漲的緊急措施，包括對能源企業獲利和對俄國天然氣採購價格都設定上限，將在明天歐盟能源部長臨時會議討論。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，過去半年來歐盟成員國在對抗俄國能源勒索上做到3件事，包括天然氣庫存量已達82%，提前完成原訂10月底80%的目標。其次，把對俄國的石化燃料依賴分散到挪威、美國、阿爾及利亞和亞塞拜然。第3是對再生能源的大力投資，預期今年新增裝置容量將達到80億立方公尺。

雖然供應來源的保障目前取得一定成果，但能源、電力價格高漲已成歐洲各國最迫切的民生危機。對此，范德賴恩提出5項緊急因應措施。

第1招是聰明節電，歐盟執委會（European Commission）將提出尖峰時間強制限電的方案，促使高峰用電量分散到離峰時間。

第2招是對低成本的發電公司設定獲利上限，例如成本不變卻搭天然氣高漲便車而享受高電價利潤的再生能源業者。第3招是同樣對有超額利潤的石化業者設限，將他們在非常時期多得的收入用來幫助弱勢家庭和企業。

其實前述兩個作法就是部分歐盟成員國先前喊出的「暴利稅」（windfall tax），但歐盟執委會謹慎措詞，絕口不提「稅」字。據政治新聞網站Politico指出，這是因為德國自由民主黨（FDP）加入聯合執政的條件就是「不加稅」，為了不給已經焦頭爛額的德國政府添麻煩，歐盟只好把要求能源企業吐出來的錢一律稱為「價格上限」。

范德賴恩的第4招，是支援在電力期貨市場購電的企業財務流動性。這是因為能源價格高漲下，部分歐洲電力企業已傳出帳上資金不夠付期貨市場的保證金，因此歐盟將協助由各國政府提供擔保度難關。

第5招是壓低對俄國天然氣的採購價格，這個作法2日在七大工業國集團（G7）已獲共識，用集體採購力量向俄國施壓「不賣就拉倒」，希望能因此減損俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭經費。范德賴恩指出，目前歐盟進口天然氣來源占比，俄國已從俄烏戰前的40%降到9%。（編輯：陳惠珍）1110908