新冠肺炎疫情前，南韓1年來台旅客超過124萬人次，疫情爆發後幾乎歸零，隨著邊境解封機會越來越大，交通部觀光局提前部署疫後市場，邀請韓星金宰佑夫妻擔任年度觀光代言人。

觀光局介紹，金宰佑因風趣幽默受韓國民眾喜愛，且以愛妻愛家愛旅遊的形象廣為人知，金宰佑、趙宥利夫妻檔深受韓國20、30世代的喜愛，該年齡層也是最喜歡到台灣旅行的族群，因此邀請擔任台灣觀光代言人。

金宰佑表示，平時常常和妻子一起旅行，被選爲觀光代言人覺得很高興，台灣不僅離韓國很近，還有超多美食和別具特色的景點，是從以前就很喜歡的旅遊目的地，身爲台灣的鐵粉，作為台灣觀光代言人會更努力將台灣的魅力介紹給大家。

韓國市場來台旅客逐年成長，自2017年突破百萬人次，2019年達到124萬2598人次，創下歷史新高紀錄。

為能於邊境開啟即能爭取韓國旅客首選台灣，觀光局製作美食篇、療癒溫泉篇、都會城旅篇、異國文化篇、自然奇景篇與體驗活動篇等6支15秒宣傳影片，邀請擅長色彩呈現及視覺動態的導演操刀拍攝。且為符合韓國民眾收看廣告習慣及呈現台灣多元樣貌，系列宣傳影片均採用反差手法的創意，搭配戲劇化劇情的畫面，來傳達可在臺灣體驗多樣且豐富的觀光元素。

金宰佑夫妻在廣告中擔綱拍攝「自然奇景篇」與「體驗活動篇」主題，自然奇景篇以透過訓練肌肉代表為探訪台灣多樣美景的準備。體驗活動篇，則運用韓國特有的喝生雞蛋開嗓文化，傳遞為大聲驚呼台灣特色的大自然。

平面主視覺選擇台灣具代表性地標、特色景點及活動作為視覺核心，同時強調近距離可以體驗的台灣各式享受，挑選以台北101、台灣美食、野柳及熱氣球活動為背景，金宰佑夫婦為點燃韓國民眾於疫情後出國的渴望及喚起曾經訪台的記憶，特別與野柳女王頭及喔熊熱氣球合影，突顯台灣的多樣美好，鼓勵韓國民眾訪台。