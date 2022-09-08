今年第11號颱風「軒嵐諾」（HINNAMNOR）上周從台灣擦邊而過，但強勁的外圍環流還是讓台灣多處地區出現暴雨的情況，如今軒嵐諾登入南韓，強勁的風速與水量，也造成南韓當地傷亡頻傳，但沒想到饒舌男歌手Swings卻在此時於社群媒體上PO出風涼話，意外引發眾怒。

根據南韓媒體的綜合報導，饒舌歌手Swings因看到軒嵐諾颱風的相關報導後，疑似認為此颱不會造成太大的影響，曾在6日於個人IG限時動態PO文，表示「軒嵐諾你怕了嗎？where u at？」、「軒嵐諾沒力了？就知道會變這樣」等文字，雖沒多久後他就將文章刪除，但仍被不少網友看到並轉發。

而沒想到軒嵐諾颱風正式登入南韓後，截至今（8）日上午為止，南韓當地就因軒嵐諾颱風所夾帶的狂風暴雨造成11人不幸罹難，還有許多人因此受傷，損失慘重，而他先前的貼文也因此遭到網友挖出，引發外界撻伐，紛紛怒罵他「想法太不周全了」、「如果他是罹難者家屬還能說出這種風涼話嗎？」、「很無腦的一句話」；但也有部分網友跳出來緩頰認為他立即刪文應該就是知道自己失言。

事實上，Swings已經不是第一次失言，過去他便曾在歌曲《不便的真實》中提到已故演員崔真實的小孩煥熙和俊熙，遭到外界批評，事後他雖趕緊道歉，表示「沒有要帶給遺家屬二度傷害的意思」，但他出道以來便爭議不斷，如今又隔空說風涼話，讓不少人看了直搖頭。