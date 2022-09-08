蘋果iPhone 14全系列定均維持與前代相同，中信投顧認為，在全球通膨環境下，蘋果採取小幅規格、服務升級以爭取更多買家，出手「加量不加價」行銷策略，相對看好蘋果可望較非蘋陣營在平淡的智慧型手機市場中逆勢擴張。蘋果股價於產品發表會後股價小幅走揚近1％。

台股蘋果i14系列供應鏈有台積電、大立光、鴻海、和碩、華通、臻鼎-KY等，其中台積電供應A16及A15仿生晶片，鴻海是高階機種組裝廠，和碩是中階機種組裝廠，大立光受惠鏡頭規格升級，華通則是HDI板、電池板軟板的供應商，臻鼎-KY提供軟板。

蘋果本次主題共推出iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 及頂規 iPhone 14 Pro Max等四款手機。

iPhone 14 Pro系列的處理器提升至新一代A16（採台積電4奈米）外，也大幅擴充攝及錄影方面功能。服務方面，蘋果增加車禍偵測及衛星通訊SOS救援等安全服務。

特別的是iPhone 14 亦推出通訊衛星SOS服務，在近地軌道衛星協助下，用戶可在手機離線或收訊極差的環境下發送緊急求救訊息，該功能預計於2022年11月在美加地區推出。