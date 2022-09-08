桃園航空城計畫推動遲緩，國民黨上午披露，涉太魯閣號邊坡事故的林同棪工程顧問公司的子公司林棪工程顧問公司，竟也是參與標案的7家工程顧問公司之一，質疑桃園市長鄭文燦怠惰把關職責，恐讓桃園航空城建設成新竹棒球場2.0。（周志豪攝）

桃園航空城計畫推動遲緩，國民黨上午披露，涉太魯閣號邊坡事故的林同棪工程顧問公司的子公司林棪工程顧問公司，竟也是參與標案的7家工程顧問公司之一，質疑桃園市長鄭文燦怠惰把關職責，恐讓桃園航空城建設成新竹棒球場2.0。

國民黨文傳會前主委凌濤表示，7月28日鄭文燦舉辦一場桃園航空城安全伙伴宣示記者會，介紹合作的7家工程顧問公司，但其中竟有承包新竹棒球場改建工程與台南水利豆腐渣工程的艾奕康公司，林同棪工程顧問公司也在其中。

凌濤說，林同棪公司曾因監造主任監工問題遭台灣高等法院刑事判決確定，並被行政院公共工程委員會於2015至2018年間列拒絕往來廠商，但在被列入黑名單的同時，林同棪公司同一批董監事竟開了子公司中棪工程公司，續標政府標案。

凌濤說，去年涉入涉入49死、300餘人受傷的台鐵太魯閣號事故的林棪公司，就在林同棪公司被列為政府拒絕往來戶期間，標到桃園國際機場第三跑道、桃園機場捷運改善委託等6大重要工程，總價達2.09億，桃園市政府表關機制何在？

凌濤表示，桃園航空城是國內最大單一工程，安全有必要強力把關，但鄭文燦竟納入工程施作品質有疑慮廠商一起開發，若最後工程真出現安全疑慮，鄭對得起桃園市民？還是卸任就拍拍屁股走人，像前新竹市長林智堅一樣留爛攤給市民？

桃園市議員舒翠玲批評，桃園市政府竟監控失靈到這種地步一個引發太魯閣號重大事故的廠商，竟可換個招牌就標到平鎮一號社會住宅47億元工程、楊梅社會住宅13億元工程，桃園市政府應盡速做總體檢。

舒翠玲也提到，鄭文燦2015年宣示加速推動航空城，但至2021年為止，地上查估作業還在複估階段，10區屯土工程也傳賄聲賄影；為推動航空城建設成立的航空城開發處，這麼多人員進駐，所費不貲卻沒有具體效益。

前桃園市議員楊朝偉則說，航空城公司2010年3月成立至今連年虧損，即便去年收入北區航空館土地補償1億多元，但預估之後每年仍會虧1800萬元，桃園市政府對航空城公司業務與人事任用盡速檢討。