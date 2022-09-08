解放軍東部戰區在台灣周邊舉行實戰化聯合演訓

中國駐澳洲大使肖千說，由於台灣是中國大陸的一部分，因此武統不能算是「侵略」。

據《新聞周刊》（Newsweek）7日報導，肖千告訴澳洲廣播公司（ABC）直播政論節目「7.30」，北京寧可未來和台灣和平統一，但保留使用「非和平手段」的選擇。

當「7.30」主持人弗格森（Sarah Ferguson）問他，這是否意味著「全面軍事入侵」時，肖千說：「我不會使用『入侵』這兩個字。台灣是中國的一部分，而『侵略』是用在國與國關係上。」

9月6日播出的肖千專訪顯示，北京會以不同的方式來描述對台灣的假設性攻擊，類似俄羅斯用「特殊軍事行動」來敘述對烏克蘭的入侵般。

而北京也反對用「侵略」來描述俄烏衝突，甚至鮮少用「戰爭」兩字。當某些中方較鷹派的刊物和評論員提起台灣時，都選擇用「解放」。

肖千8月在「澳洲媒體俱樂部」（National Press Club of Australia）舉辦的活動中說，「我們在等和平統一，但我們絕對不會排除動用其他方法的選項」。也因此，他強調，「當有必要時，當逼不得已時，我們準備使用一切必要手段。至於動用一切必要手段意味著甚麼？那你們可以發揮想像力。」

不過，在弗格森的逼問下，肖千淡化了中國駐法大使盧沙野先前所說，如果統一台灣，要「再教育台灣人」的說法。肖千說，這評論所指的是學習中國語言和歷史。他直言，自己不會用「再教育」的說法，因為這帶有很複雜的涵義。