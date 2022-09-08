民進黨台北市長候選人陳時中今天發布「性別與照顧」政策，提出職訓托育補助經費加倍，多元性別安置庇護服務、提供國小到高中生多元生理用品等多項政見。他強調家庭裡面「爸爸媽媽一樣重要」的概念，將從「親職分擔、保護人身安全不分性別、自我實現」三個面向，讓不同性別市民，都受到更好的照顧。

陳時中今天與政策小組召集人管碧玲、競選總幹事吳思瑤、立委范雲、競選總部發言人莊瑞雄委員召開「性別與照顧」政策發布記者會，由范雲說明陳時中的政策方向。

在「親職分擔」部分，陳時中團隊提出照顧身心障礙懷孕女性、爸爸孕產育兒衛教支持、整合資源，預防與緩解產後憂鬱、擴大推廣更好用的藝文與運動場館臨托服務、全力發展政府認證臨時托育服務系統、公私協力「課後照顧 服務班」全面升級等多項具體作法。

在「保護人身安全不分性別」方面，將率先設立男性及多元性別安置庇護服務和社福統計增加多元性別選項。在「自我實現」的部分，包括職訓托育補助經費加倍，提升婦女勞參率，以及月經平權從男女學生認識月經開始，提供國小到高中生多元生理用品等。

陳時中表示，民進黨整個競選團隊對於性別平權的議題都特別關心，不只是一個單一的婦女或育兒政策，而是要從性別平權看整個社會。有些政策中央或地方有做過，做得好的政策，我們會繼續，有缺乏的，我們要補齊，希望日後經過大家的討論，隨著社會的進步，讓台北一步步往前走。

陳時中以自己和妻子過去的經歷指出，在兩人結婚前，妻子已得到國外獎學金，之後考慮到結婚而放棄，但兩人約定，下次有機會一定讓她去。之後妻子生產完，再度考取法國文化獎學金，這次終於順利出國，但這段時間他當單親爸爸，可以感受到婦女承擔家庭的辛苦和壓力。

也因此，他在衛福部的時候，努力推動有關性別平權相關的政策，像是衛福部在八月初，完成了第一本「爸爸手冊」。陳時中表示，今天提出來的政策，概括來講，就是要表達在一個家庭裡面，「爸爸媽媽一樣重要」。

此外，他也要透過像是臨托等政策，讓爸爸媽媽可以過的比較快樂、安心，讓家長能夠更輕鬆的帶小孩，讓父母與小孩雙方都在快樂的環境下成長。

陳時中表示，我們也非常重視月經平權，在教育裡面，讓這個問題得到社會重視是一件好事，對於男女在生理上的需求與不同，能夠互相瞭解、體諒，社會才會越來越好。

他強調，性別平等也不僅侷限於對女性的友善，像是在家暴上，男性比例也不少，霸凌不是只有男霸凌女，這是一個互相的問題，男女一樣都有受到霸凌、需要保護的情況，未來也會在這方面做著墨。