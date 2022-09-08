聯準會（Fed）周三發布轄區經濟調查報告「褐皮書」，稱在7月初到8月下旬期間，受訪企業表示經濟活動沒有太大改變，成長前景仍然疲弱，預計未來一年將進一步走軟，儘管在持續對抗勞動力短缺和價格壓力的這場戰役中，他們看到了一些剛剛萌芽的成功跡象。報告並指出，物價壓力將至少持續到今年底，大部分受訪者預期未來6～12個月的需求前景疲弱，以及央行決策官員認為一連串大幅升息導致經濟陷入衰退的風險升高。

聯準會將在9月20、21日召開貨幣政策會議，屆時料將討論應第三次升息75個基點，或是選擇幅度較小、但仍大於以往升息力道的50個基點，才能有效平抑高漲的通膨。

聯準會在「褐皮書」中表示，儘管幾乎所有地區都強調勞動力供應有所改善，但總體勞動力市場狀況仍然緊俏。物價仍然很高，但九個轄區報告其價格漲幅有所放緩。

聯準會主席鮑爾排定於美東時間周四上午9點10分發表談話，以及8月CPI通膨數據將於9月13日公布，都將成為市場密切關注的焦點。

自今年3月啟動升息周期以來，聯準會已經將其基準隔夜利率提高225個基點，目標是將利率提高到足以抑制整個經濟需求的水準，以緩解物價壓力，並讓通膨率回落至2%目標。

這些舉措正在影響未來一年的預期。報告中指出，未來經濟增長前景普遍疲弱，受訪者預期未來6～12個月的需求將進一步走軟。此外，物價壓力迫使消費者減少購買非必需品，購物有轉向必需品和低價品的趨勢。

美國通膨率雖然已見放緩，但仍然處於40年高點，作為聯準會偏重的核心個人消費支出（PCE）物價指數仍比聯準會設定的目標高出2倍多。

美國7月核心PCE物價指數年漲4.6%，創下9個月來最小漲幅，亦低於經濟學家預估的月漲4.7%，但仍遠超出央行設定的2%目標。

「褐皮書」指出，儘管有些跡象顯示供應鏈問題正在改善，勞動力市場吃緊的情況也正在緩解，但央行決策官員仍然擔心對於企業和消費者而言，通膨升高的預期可能變得根深蒂固。

央行官員並表示，降低通膨所需之一連串的激進升息可能導致經濟衰退的風險正持續升高。

在聯準會的芝加哥轄區，擔心經濟陷入衰退的不安情緒很明顯，「許多」受訪者對這樣的可能性表達擔憂，而費城聯準銀行轄區一家人力資源公司回報訂單放緩至逼近先前經濟衰退時的水準。

不過，聯準會在報告中表示，在不導致失業率急升的情況下讓通膨降溫的目標似乎仍有可能實現。