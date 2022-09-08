全球經濟下行及新冠疫情反覆，企業均面對經營挑戰。為企業提供經營方案的安邁企業諮詢（Alvarez & Marsal， A&M）董事總經理唐森（Ronald Thompon）預期，疫情對大陸市場影響將持續至2024年。

安邁還指出，中國恒大涉及多項債務種類，如抵押債及財務報表較為繁複，選用重組方案須考慮能否應用於所有債權人，因此程序較需時；而大陸房產市場需求年跌逾50％，加上離岸投資者入手亦需考慮大陸監管模式、資產價格、市場需求及營運模式等，以致大陸房企業現經營困難。

開曼群島上月底已落實新制度，新制度下企業不需開庭程序、不需要求以提交清盤呈請作中止債券人等前置程序。安邁高級董事楊嘉敏指，截至5日止，當地仍未有債務重組新申請，但預期新重組方案推出，將受企業支持。

在債務重組應用上，該行指出分別作天齊鋰業及瑞幸咖啡財務顧問及聯合臨時清盤人兩個成功例子。唐森指出，天齊鋰業當時收購SQM涉31億港幣短期貸款到期，需重組，安邁為天齊引入澳洲投資者進行收購項目，以及與借貸方進行談判，最終有關貸款得以延長還款期。

瑞幸咖啡則牽涉中概股審計造假風波，楊嘉敏指出，瑞幸當時經營模式並無問題，但因會計造假事件影響外界對其信心。安邁把瑞幸的經營計劃，從擴張店鋪網絡，調整至穩固現金流，以及整合瑞幸境內外資本，最終安邁於今年3月將瑞幸完案，瑞幸之股價及盈利預測已超出早前被清盤。

唐森強調，破產不等於清盤，重組不一定是壞事，目光需放在企業前景上。在全球資本的基本面及重組介入下，需重組的企業大多能恢復穩定；較理想做法是市場迴響、法庭及債券人介入前企業已制定重組方案，而汰弱留強為市場自然生態。近日中概股現退市潮，楊嘉敏指，退市雖減低其資金吸納，但相信中概股仍有其他資金來源，不一定對企業構成財務壓力。