行政院長蘇貞昌今（8日）在行政院會聽取經濟部水利署長賴建信說明「軒嵐諾颱風對水情影響–近期水情展望」報告，軒嵐諾颱風為全台水庫帶來約4.2億噸水量，舒緩基隆地區緊繃水情。賴建信指出，受益於軒嵐諾颱風 預估全國各地到今年年底前供水穩定。

賴建信指出，全球氣候極端化趨勢，國際旱象不斷，今年7、8 月降雨為中央氣象局有紀錄以來第2少雨，但6月起展開各項節水調度及防旱整備作業，統計6月迄今節水調度成效約3億噸以上，全台水庫維持高水位。

他表示，透過細緻水資源管理，日日監看水情，滾動檢討各項節水調度措施，全力降低少雨對基隆地區影響。未來降雨仍具有不確定性，做好準備：中央氣象局預報未來一季降雨正常機率大，將持續監控水情，滾動檢討各項防旱防災整備作業。

賴建信說，近期軒嵐諾颱風應變過程也展現各項水利建設及應變成效，如石門水庫於颱風期間未有高濁度問題，得以穩定供水，而前瞻建設阿姆坪防淤隧道也於本次颱風首次啟用，排砂20萬立方公尺，為水庫增加庫容。

為降低氣候變遷衝擊，水利署已汲取百年大旱抗旱經驗，全力趕辦各項水資源建設，強化區域水源調度穩定供水，一手抗旱，一手防汛，讓全台各地有雨無災，用水供應無虞。