側抬腿運動( 訓練臀部肌力)。圖台大提供

大腿推蹬機（局部肌肉肌力強化運動）。圖台大提供

今天（9月8日）是世界物理治療日，也是台灣的物理治療師節。今年世界物理治療日的主題是「退化性關節炎」。台大醫院物理治療中心提醒民眾，改善退化性關節炎不能只靠吃藥、做電療，更需要物理治療師介入建議合適的運動，以有效緩解疼痛、增進運動與活動的功能。

台大表示，目前退化性關節炎的臨床診斷是：年齡45歲或以上，出現活動相關引起的關節疼痛、早上起床後出現患側關節的晨間僵硬但可以在30分鐘內緩解、或是45歲以下，但曾受過創傷性關節傷害，也可能會罹患退化性關節炎。

統計發現，約有50％的年輕人在關節運動傷害後的10至15年間，會出現退化性關節炎現象。

台大醫院指出，一位很喜歡戶外活動的女性，因為膝關節疼痛就醫，骨科醫師診斷有退化性膝關節炎，將病友轉給物理治療師，病友見到物理治療師後表達聽到診斷後很沮喪，覺得人生變黑白，因為想到自己60歲才剛退休，想要多出去旅遊，做戶外活動享受人生，被診斷為退化性關節炎後是否從此不能動，需要一直跑醫院做電療復健。

台大醫院表示，其實不論年紀或症狀的嚴重程度，運動對所有的退化性關節炎患者都是有幫助的，運動可以緩解疼痛。針對髖關節與膝關節退化性關節炎的研究顯示，做運動能顯著地降低疼痛，從這個觀點而言，「運動」是關節炎的止痛良藥。運動可以增強肌力以達到保護與支撐關節的效果；運動可以減輕關節的僵硬；運動還能改善身體平衡與穩定能力達到降低跌倒受傷的潛在風險。

整體而言，退化性關節炎患者勤做運動，可以很有效地減緩疼痛且增進身體功能。退化性關節炎的運動項目，建議基本要包括局部肌力訓練、伸展運動與全身性的體能活動。