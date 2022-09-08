侯友宜替神農百草公園揭牌。（呂健豪攝）

新北市市定古蹟三重先嗇宮擁有悠久歷史，而在一旁的神農百草公園也終於在今（8）日揭牌啟用，新北市長侯友宜親自參與揭牌儀式，並在九龍壁開光點睛。侯友宜表示，公園內共種植108種植物，恰好呼應先嗇宮神農大帝嚐百草的精神。

侯友宜致詞時表示，神農百草公園旁的興穀國小周遭環境，經過幾年來民代、里長的共同努力下，變得越來越好，但還有2件重要的事情，其中之一就是今天啟用的神農百草公園，公園中共有108種植物，呼應先嗇宮神農大帝關心這塊土地，各種植物可以變成治療百病藥物的精神，這也是教育文化最大的功能。

除了公園的啟用外，侯友宜念茲在茲的還有興穀國小停車場的建設以及校舍增設，他除了責成相關單位，一定要讓興穀國小停車場趕快發包、動工，因為該地確實有停車的需求，此外興穀國小有預留土地，該新增校舍還是要繼續蓋，而且還要盤點周邊國中、小的校舍是否足夠？老舊校舍也要儘快翻新。

工務局長詹榮鋒表示，神農百草公園是透過都市計畫變更，「以地換地」方式翻轉校園，公園內新建的社福大樓，提供公托、日照、里民活動中心進駐，創造校園與社區緊密結合環境，社福大樓新建工程已於去年11月26日啟用。

教育局長張明文說明，神農百草公園是以興穀國小舊址所興建，也是校舍整體改建工程當中的第3期，第1、2期的校舍改建及社福大樓新建工程皆已於去年完工啟用，未來的第4期地下停車場工程，也已經上網招標，順利標出、發包後就可以開始動工。

施工單位新工處補充，神農百草公園加入了主題植栽及藥草園區，使社區民眾在休閒放鬆之餘，能體驗四季景觀變化，也能感受到濃濃的在地文化特色，硬體上，結合興建活動中心、托幼托老及特色遊戲場等多項全齡、分眾設施，可創造當地更良好的生活環境，提供都會社區緊湊環境中有著多元的休憩場所。