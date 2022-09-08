大陸草根男星王寶強6年前自曝被妻子馬蓉和經紀人宋喆戴綠帽，隔年宋喆因涉嫌職務侵占被捕，判刑6年，近日傳出因宋喆表現良好，已出獄回老家養豬，而馬蓉在大陸發展碰壁，傳出砸了6千多萬台幣移民到澳洲，或許是知道前妻和前經紀人的處境，王寶強最近也發出一則意義深長的影片，並加上燦笑表情符號。

王寶強2009年和西北大學校花馬蓉結婚，6年前他投下震撼彈宣布離婚，更指馬蓉和宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，正式解除宋喆職務，近日「今日悉尼」微博報導，馬蓉獲得王寶強一半家產後搖身成貴婦，近期被爆她緊急砸了1500萬人民幣（約6655萬台幣）投資移民，計畫到澳洲開始新生活，知情人稱初步資料已經審核通過，近日將交給州政府。

網友爆料馬蓉緊急移民。（圖／翻攝自今日悉尼微博）

網友曝馬蓉砸了千萬投資移民。（圖／翻攝自今日悉尼微博）

而外界推測，馬蓉急著離開大陸或許與宋喆有關，先前有報導指出宋喆在獄中時，馬蓉一次都沒去探監，兩人可說是斷得乾乾淨淨，而宋喆表現良好，會比預期早出獄，另有網友自稱8月底致電給朝陽派出所後透露，「宋喆已經被放出來回農村老家了，種田餵豬了」，脫離過去當經紀人五光十色的生活。

有網友稱宋喆出獄。（圖／翻攝愛豆翻牌了嗎1微博）

脫離失敗婚姻後，王寶強近年生活重回軌道，不僅交了世界小姐級的女友，也片約不斷，8月底王寶強罕見分享一段自己「吃播」的影片，寫下：「祝大家周末愉快」，再加上兩個燦笑符號，刻意在宋喆出獄的前一天曬出這支47秒態度從容的影片，引來網友無限聯想。