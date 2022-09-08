金管會保險局7日晚間開出11張罰單，雖都是非重大裁罰案件，但涉及9家公司，且是最近議題正熱的公司治理、資安、保險消費者權益等議題，新光人壽、安達人壽、中國人壽、巨鼎保經等共罰810萬元；對遠見保經、遠東商銀、台新商銀、安泰商銀、安統保經予以糾正。

新光人壽違反公司治理，被罰240萬元：一、去年初以92.88億元標下開發金控南京東路舊總部，董事會未於事前明確授權合理之交易金額區間，而該不動產已使用多年，購置時未將未來須額外支付之相關維修費用納入壓力測試評估。以高出鑑價金額投標，未將未來恐面臨立即減損之風險。二、去年發放前（2020）年度績效獎金之給付對象，有包括核發當日未在職之高階主管，據悉為已被停止董事長職務的吳東進。

金管會並對新壽辦理個資保護專案檢查，違反保險法及個人資料保護法相關規定，核處罰鍰新臺幣60萬元整：抽測個人電腦，發現於未開放USB讀寫權限情形下，仍可將不含個資之圖片檔案寫出至連結的手機設備，並開啟讀取；或實地測試寫入USB或透過網頁上傳特定格式檔案，系統皆未進行阻擋；實地進行超逾門檻數量之個資上傳測試，系統並未進行相關網頁阻擋。

安達人壽被罰240萬元，因投資型保險商品連結投資標的之轉換佣金設計，，易使保經代通路業務員勸誘要保人頻繁辦理投資標的轉換，以獲取高額佣金，不利消費者權益保障。對於合作通路之照會案件確認機制未臻完備，致未能妥善確認照會事項正確性、對於保經代業務員代保戶操作投資標的轉換或掛名招攬保單情況。

巨鼎保險經紀人被罰30萬元，因將佣酬支付予非實際招攬之人，且對於業務員報告書未敘明實際保費來源未落實審核，且未確認消費者對保險商品之適合度。

中國人壽被罰240萬元，因該公司業務員招攬投資型保險商品，未確實填寫業務員報告書之保費資金來源，也沒確認保險費資金來源及告知權益可能損失情形，辦理投資型保險商品銷售過程，有未提醒客戶高收益債券基金特性及投資風險。