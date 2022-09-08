新竹科學園區是國內科技產業聚落心臟地帶，但今天身障人士、桃園市腦麻協會理事黃筱智出面控訴，在交大待5年發現，於竹科所在的新竹東區道路上缺乏無障礙空間，開電動代步車上路，必須用生命跟汽、機車爭道，非常危險。

黃筱智批評，前新竹市長林智堅任內跟身障者聲稱有改善市內無障礙人行道空間，但實際上只改善被宣傳的那一部分後，其他地方都沒有改善；無障礙計程車與低底盤公車等無障礙車輛數量，在新竹縣市也嚴重不足，影響身障者出外權益。

黃筱智說，身障者需要的跟社會互動，才能更好表達自己的自主權，希望未來要參選縣市長的人都能好好重視身心障礙者，雖然身心障礙者票不多，但台灣人口老化，對身心障礙者照顧也將有助於照顧年長者與嬰兒。

新竹市議員黃美慧表示，新竹市全國繳稅名列前茅，但身障朋友所獲待遇不成比例，活動與重大公共建設規畫與興建，身障人士也沒有獲邀表達意見；而竹科集中全國重要企業，若這些公司都依法聘任身障人士，新竹市身障者不用賣彩券。

文傳會副主委何志勇則點名，民眾黨新竹市長參選人高虹安拋6大身障平權政策，但攤開一看都是罐頭政見，用在哪個城市都可以，呼籲高不要再活在雲端，應實際走動。