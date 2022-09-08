美國加州蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）建議民眾避免食用龍蝦，認為捕撈龍蝦的設備會危害瀕臨絕種的北大西洋露脊鯨。

美國加州蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）5日將東岸新英格蘭地區出產的龍蝦及部分其他海洋生物列為建議「避免」的海鮮，指出部分漁場捕撈龍蝦所使用的垂直漁網設備會纏繞北大西洋露脊鯨，因此建議避免食用。不過這份建議引發議員、漁民及民眾不滿，強調漁民捕撈龍蝦時注重永續，被誤貼標籤，網友更砲轟環保人士「瘋了」。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《紐約郵報》（New York Post）、緬因州地方電視台「WMTW」報導，加州蒙特瑞灣水族館的海鮮觀察計畫（Seafood Watch）5日宣布，將美國、加拿大14個魚場列入紅色評級「避免」的漁場，當中好幾座漁場位在包括緬因州在內的美國東岸新英格蘭地區，新英格蘭地區主要生產龍蝦。

蒙特瑞灣水族館指出，這些漁場所使用的垂直線設備會纏繞瀕臨滅絕的北大西洋露脊鯨（North Atlantic right whale），稱目前全球僅剩不到340隻北大西洋露脊鯨，呼籲消費者及業者避免食用龍蝦、東岸雪蟹、部分種類的比目魚及大西洋鱈魚。

美國加州蒙特瑞灣水族館將東岸新英格蘭地區出產的龍蝦及部分其他海洋生物列為建議「避免」的海鮮，認為捕撈龍蝦所使用的設備會纏繞北大西洋露脊鯨。圖為緬因州漁夫將體型不符的龍蝦放回海裡。（資料照／美聯社）

蒙特瑞灣水族館主要評估漁場作業方式對環境造成的影響、是否有公平的工作條件、以及供應鏈的經濟效益為漁場評分，分為「最佳選擇」、「好的替代選擇」及「避免」。這份評分無法強制禁止民眾食用或禁止業者販售，但確實可能導致餐廳或攤販將相關海鮮品項從菜單中移除，部分餐廳、業者也是依照水族館的評分來向漁場進貨。

在麻州沿岸捕撈龍蝦超過50年的佩尼（Fred Penny）預言，這份報告將對新英格蘭地區帶來「不利影響」。由於盛產龍蝦，新英格蘭地區有相當深厚的龍蝦飲食文化，當地出產的龍蝦又被稱為波士頓龍蝦，不過主要產區來自緬因州。

針對龍蝦「被禁」，緬因州參議員金恩（Angus King）痛批這份報告「令人髮指」，會對產業造成影響，他憤怒表示真的「令人生氣」，認為水族館的舉動相當荒謬、違背常理，強調緬因州的龍蝦捕撈產業長久以來致力於環保及永續。

This is simply absurd and flies in the face of common sense.



The Maine lobster industry has long been committed to sustainable fishing. I hope Seafood Watch will reverse their irresponsible decision before it does any more damage to our state. https://t.co/zAKFbUE944 — Senator Angus King (@SenAngusKing) September 7, 2022

紐約龍蝦捲餐廳老闆泰瑞（Fred Terry）表示，水族館引述的研究做得不夠，「緬因州沒有一個龍蝦陷阱是露脊鯨無法突破的」，「他們把緬因州龍蝦及雪蟹、帝王蟹的捕撈混為一談，這裡的龍蝦市場可能是全國監管最嚴的。」

針對蒙特瑞灣水族館建議民眾避吃龍蝦，有網友批評「這些環保人士真的瘋了」，有網友說水族館的舉動就像動物園呼籲避吃牛肉，強調今後還是會繼續吃龍蝦。

水族館的新建議是否會影響餐廳？部分業者表示，除非市場需求下滑，否則不會影響他們進貨。