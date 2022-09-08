德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）的行長齊芬（Christian Sewing）7日呼籲，中美關係日益緊張，為德國帶來風險，德國經濟界應減少對中國的依賴。但他也提醒，不應錯誤地將中國和俄羅斯相提並論。

法廣（RFI）引述德國《商報》（Handelsblatt）報導，齊芬週三在法蘭克福舉行的銀行業峰會上表示，有鑒於俄烏戰爭，歐洲讓自己減少對俄羅斯原材料和能源的依賴是不夠的，人們還應重新考慮與中國的關係，減少對中國的依賴。「德國在經濟上對中國的依賴具有相當大的風險」，他解釋，中國日益孤立和緊張的局勢，特別是與美國的關係日益緊張，給德國帶來很大風險。

齊芬強調，人們不應錯誤地將中國和俄羅斯相提並論，但他作為企業家和風險管理者，現在的任務是研究如何在未來幾年減少對中國的依賴。齊芬指出，德意志銀行已經在做這件事，目前對中國的直接依賴程度明顯低於大多數德國DAX指數公司。但由於許多客戶對中國有很大的依賴性，德意志銀行也間接受到強烈影響。

齊芬坦言，減少對中國的依賴將是複雜的，「中國是我們經濟的一個基石」，中國佔德國出口的8％，佔德國進口的12％。他說，在所有DAX公司的營業額中，有超過十分之一是來自中國，要減少這種依賴性，將需要至少像與俄羅斯能源脫鉤一樣的根本性變化。

他另提醒，預計德國還會出現更多破產事件。鑒於目前經濟局勢，供應鏈中斷、勞動力短缺和高能源價格等各種因素，導致通貨膨脹率急劇上升，「德國經濟衰退將不可避免」，明年的經濟形勢仍具挑戰。齊芬表示，德意志銀行已在為2022年破產數字上升做準備，今年肯定會看到更高的貸款違約，但這都還在他認為可以承受的範圍內。他還認為，德國經濟是有復甦能力的。