苓雅分局成功路派出所員警於6日巡邏時，發現24歲的劉姓女駕駛未戴安全帽，於是上前攔查，員警攔查時發現劉女身上散發出酒氣，原來是後座乘客飲酒後請劉女來載，但因劉女不耐等候，自己又買了2罐酒精飲料飲用，經酒測後酒測值為0.57，當場依公共危險現行犯逮捕，而後座乘客因未勸導酒駕行為，依交通管理處罰條例遭到開單。

劉女友人告知自己有喝酒請劉女來載，沒想到劉女因不耐等候，自己又去超商買了2罐酒精飲料飲用，2人見面後沒戴安全帽便上路返家，沒想到在自強三路187巷口因未戴安全帽遭到員警攔查。

員警上前攔查後發現劉女散發酒氣，面容也顯酒態，但劉女還將酒味推給後座友人，後座友人也很有氣魄的告訴員警「是我有喝」，雙方互相掩蓋酒駕事實，最後還是被員警識破，經酒測後酒測值達0.57，當場依公共危險現行犯逮捕，而後座乘客也因未勸導劉女酒駕行為，依交通管理處罰條例遭到開單。

苓雅分局表示，飲酒後請勿駕車，如有飲酒務必搭乘計程車或請代駕，切勿抱持僥倖的心態，酒駕上路嚴重危害其他用路人的安全，警方也將持續取締酒駕，對於酒駕零容忍。

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